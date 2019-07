Print This Post

El Claustre de la Universitat de València ha aprovat aquest dijous l’informe de gestió de la rectora, Mavi Mestre, i de la resta d’òrgans de govern, corresponent a l’any 2018. Durant la sessió s’ha aprovat també el Pla Operatiu 2020, que és el document orientador de la política general universitària i del pressupost de l’exercici 2020. La gestió ha estat aprovada per 114 vots favorables, dues abstencions i cap en contra.

El Claustre de la Universitat aprova la gestió de la rectora sense cap vot en contra

La gestió aprovada correspon parcialment a l’actual Consell de Direcció, que va prendre possessió a mitjans de l’any 2018, i va executar un pressupost aprovat en un manament de govern anterior. D’acord amb la documentació aportada per la rectora, les xifres de matrícula situen la Universitat en un total de 47.417 estudiants de grau, dades semblants a les de l’any anterior en grau i en postgrau. Així, la Universitat de València representa més de la tercera part del Sistema Universitari Públic Valencià, tant en estudis de grau com de postgrau.

Quant al Personal d’Administració i Serveis (PAS), se situa en un nivell estable, amb 1.929 persones i, segons ha explicat Mavi Mestre, “s’ha revertit el procés de desfuncionarització que havia pretès la imposada taxa de reposició”. “L’objectiu és poder estabilitzar plantilles, consolidar llocs de treball i avançar en una planificació que ens permeta afrontar el procés d’envelliment generalitzat de les plantilles a l’Administració, que el cas nostre suposa que l’edat mitjana del nostre PAS se situa en els 51 anys”, ha assenyalat.

Respecte al Personal Docent i Investigador (PDI), la rectora ha destacat “la important tasca de consolidació del professorat”. “En línia amb el que hem comentat en la política de PAS, amb el mateix objectiu: combatre els efectes de la taxa de reposició que, com sabeu, ha suposat un increment del professorat associat, en ser l’única figura contractual al qual es podia recórrer, i ha contribuït a posar en risc els llocs de treball del PDI ajudant doctor en finalitzar el seu període contractual”. Mavi Mestre ha afegit: “El resultat d’aquestes polítiques és un increment de càtedres d’Universitat, una relativa estabilització de les places de titular i un increment de places d’ajudant doctor”.

Per a la rectora, “les restriccions en l’autonomia universitària per a la gestió de les plantilles que se’n deriva de la normativa estatal han dificultat enormement el disseny d’una política acurada de personal”. “Aquest fet s’ha traduït en un problema d’envelliment de plantilles que hem vist en aquesta presentació i, en el cas del PDI, en un percentatge de plantilla de més de 50 anys que és superior al valor mitjà del Sistema Universitari Espanyol i, per suposat, molt superior al de la resta de les universitats públiques valencianes”.

Activitat investigadora

Mavi Mestre ha presentat gràfiques que indiquen com s’han iniciat en 2018 un total de 2.254 activitats de recerca, que han sumat un total de 4.356 activitats actives al llarg de l’any. Els imports d’aquestes noves activitats suposen més de 75 milions i mig d’euros. “Aquestes xifres evidencien la capacitat d’atracció de fons d’investigació de la Universitat, que compta amb un programa propi d’ajudes que supera el milió i mig d’euros”, ha conclòs.

En conjunt, aquesta activitat científica situa en la posició de lideratge autonòmic la Universitat, en llocs capdavanters en l’àmbit estatal, si parlem de productivitat científica entre les cent primeres universitats d’Europa i entre les tres-centes millors de món i, en termes agregats, en posicions que varien a nivell europeu entre la cent i la dues-centes cinquanta, i a nivell mundial entre les dues-centes seixanta-quatre i el rang de cinc-centes. “Mai no oblidem que al món existeixen més de 20.000 institucions universitàries”, ha remarcat.

L’informe de gestió complet es pot consultar en la web de la Universitat.

Pla Operatiu

El Claustre ha aprovat –per 101 vots a favor, cap en contra i una abstenció– el Pla Operatiu 2020, que és el document orientador de la política general universitària i del pressupost de l’exercici 2020. El Pla Operatiu ha estat presentat per Justo Herrera, vicerector d’Economia i Infraestructures. Segons Herrera, es tracta d’un moment de transició que considera prorrogats els objectius del pla anterior.

El vicerector ha analitzat el marc econòmic estatal i autonòmic, que condiciona els recursos de la Universitat. Herrera ha explicat que les incerteses pressupostàries continuaran en els propers anys. També ha recordat que continua sense negociar-se un pla de finançament autonòmic, i que la subvenció ordinària de la Generalitat, que és la principal font d’ingressos de les universitats, no s’ha incrementat en el percentatge que permetria equilibrar el pressupost dels propers anys.

Justo Herrera ha anunciat un pressupost restrictiu per a 2020.

El document complet es pot consultar en la web de la Universitat.

Torn de paraules

En el torn obert de paraules, l’estudiant Jordi Ortiz (Saó) ha condemnat els atacs patits per la Universitat per celebrar el dia de l’orgull LGTBI, i ha demanat una campanya de promoció del protocol trans aprovat per la Universitat. També de Saó, David López ha reclamat mesures més contundents en el camp de la sostenibilitat, i ha proposat que Universitat lidere la lluita pel medi ambient. Finalment, la professora Maria Iborra ha agraït el treball del Pla Operatiu, i les dades comparatives amb universitats semblants de fora de l’àmbit estrictament valencià.