El Club Atletisme Almussafes celebra la seua ‘I Carrera des de Casa’

l voltant de 26 integrants de l’entitat van participar ahir, diumenge 26 d’abril, en la iniciativa, en la qual es van recórrer 5 quilòmetres

El confinament d’aquests dies no ha suposat un obstacle perquè al voltant de 26 integrants del Club Atletisme Almussafes participaren ahir, diumenge 26 d’abril, en una carrera que cada participant va desenvolupar des del seu propi domicili. L’entitat, que va denominar a aquesta particular trobada ‘I Carrera des de Casa’, va impulsar aquesta iniciativa amb l’objectiu de promoure la pràctica d’exercici físic i animar a aficionats i aficionades a aquesta disciplina esportiva durant l’estat d’alarma.



La presidenta de l’associació, Cristina Atanasio, va donar el tret d’eixida al recorregut a través del telèfon mòbil a les 10 hores, moment en el qual les persones inscrites van començar el seu itinerari, fixat en 5 quilòmetres, amb els seus corresponents dorsals. Tal com han recollit en un vídeo publicat en les seues xarxes socials, les terrasses, els corredors i les diferents estades dels habitatges es van convertir en improvisats circuits pels quals es va dur a terme aquesta nova experiència que qualifiquen d’“única, emocionant i molt divertida”.



La pròxima cita amb l’atletisme no es farà esperar, atés que l’han fixada per a aquest divendres 1 de maig, jornada en la qual tenen previst unir-se al projecte RunCáncer, amb el qual es recullen fons per a la investigació d’aquesta malaltia. L’esport i la solidaritat tornaran a donar-se la mà de nou, encara que aquesta vegada serà des de casa.