El Club Atletisme Alzira organitza el Campus Multiesport

Des del dia 25 de juny aquesta realitzant-se el campus multiesport que organitza des de fa 5 anys el Club Atletisme Alzira.

Durant aquests anys el campus multiesport ha tingut una gran acceptació per part dels xiquets i xiquetes que han assistit a aquest, ja que compta amb una programació molt acurada realitzada per monitors titulats i amb experiència, i on es combinen els coneixements i pràctiques dels diferents esports amb activitats educatives, lúdiques i jocs.

La majoria de les activitats del campus es realitzen en les instal·lacions esportives de Venècia, però segons la programació es realitzen sortides a la pista d’atletisme, a la Muntanya del Salvador per a activitats com pilates, o al parc de la Alquenència per a la iniciació d’esports com l’orientació. Es compta també amb demostracions realitzades per esportistes que són o han estat un referent a Alzira.

Cada dia les activitats acaben amb un refrescant bany a la piscina municipal descoberta, baix la vigilància dels monitors del campus i els socorristes de la mateixa.

Aquest any participen durant la durada del Campus 90 xiquetes i xiquets, molts dels quals han repetit altres edicions i diversos han vingut els 5 anys, del club atletisme Alzira lamentem no haver pogut acceptar totes les peticions que aquest any ens han arribat.

El Club Atletisme vol agrair un any més les atencions del personal de les instal·lacions esportives, als esportistes i col·laboradors de les diferents activitats, als voluntaris i voluntàries del club, i als pares i mares que han confiat en nosaltres, aconseguir que els seus fills i filles jugant aprenguen els valors del esports és la raó de ser d’aquest Campus.Club Atletisme Alzira.