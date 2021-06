El Club Atletisme Els Sitges de Burjassot es penja la plata en el Campionat d’Espanya absolut de 100 Km

El Club Atlestisme Els Sitges de Burjassot s’ha proclamat subcampió d’Espanya de 100 Km en ruta, masculí, després d’una extraordinària actuació dels seus atletes que van acudir a Santander, el passat cap de setmana, representant al club més nombrós de quants van acudir a la cita. Les dones, per part seua, haurien pujat pel cap alt alt del podi però la normativa de la Federació especifica que tan sols es contempla el resultat per equips si hi ha, almenys, tres clubs inscrits.

El parc de les Flames de la capital càntabra va ser l’escenari en el qual es va disputar tant la prova 50 Km com la de 100 Km organitzades per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), en un dia marcat per una calor extrema. Els gualdivioletas van aprofitar l’estratègia per a escalar posicions en la general per equips on se sumaven els temps aconseguits pels tres primers atletes del mateix club. Capitanejats pel director tècnic i president del Club, Eduardo L. Gómez, van saber jugar les seues bases i aconseguir un resultat històric a pesar que el mateix Eduardo acudia a la cita convalescent per una lesió i va actuar com a corredor de tancament per a assegurar l’èxit en la prova.

Julio Pastor, que a més va pujar al tercer calaix en la categoria Màster 50, va ser el primer dels burjassotenses a entrar en meta, en completar els 100 Km en 8 hores, 52 minuts i 58 segons. Just per darrere d’ell, Francisco Navarro, aconseguia cobrir la distància en 8.59:25. El tercer ultrafondista del club, i que confirmava el podi de l’equip va ser Isaac Barragán que va fer 10.20:56. Per davant havia entrat Ismael Zárate (9.19:30) encara que la seua marca no comptabilitzava per a l’equip al no tindre mínima. La prova no va estar exempta d’emoció ja que, encara que el Avinent Manresa va buidar els dubtes molt prompte sobre la seua superioritat, la lluita per la plata va ser aferrissada fins als últims quilòmetres. La Fartada de Granada i Els Sitges van mantindre un pols que només es va decidir quan el tercer atleta andalús va haver d’abandonar deixant aplanat el camí als valencians.

“La fita aconseguida confirma el lloc de referència que ocupa Burjassot en el món del ultrafondo –ha assegurat el mateix Eduardo Gómez-; un podi en categoria absoluta en un campionat nacional és una cosa que no està a l’abast de tots”.

Les dones també van brillar i tan sols el reglament de la RFEA va impedir que tornaren amb el títol de campiones d’Espanya ja que la norma exigeix la inscripció d’un mínim de tres equips. En qualsevol cas, van ser el millor club de tots els que van actuar i es van penjar a més dues medalles individuals. Judith Cinca (11.08:07) la plata en Màster 40 i Mayte Martín, que va entrar al costat de la seua companya d’equip (11.08:07) i va aconseguir l’or en Màster 45.

En els 50 quilòmetres, Juan José Díaz-Delgado també va pujar al podi en aconseguir entrar en meta el tercer de la seua categoria, Màster 50 (4.19:17), la mateixa posició que Juan Andrés Camacho en categoria Open (3.25:05). L’expedició la van completar Joan Bofill i Víctor Almero, en homes; i Eva Pareja, Katharina Mühlhoff i Carolina Fernández, en dones. Tot un bloc de gegants que ha aconseguit per a Burjassot el primer subcampionat nacional absolut per equips de la història.