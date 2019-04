El Club Bàsquet Algemesí guanya un torneig amistós a la ciutat italiana de Chiari

Print This Post

L’equip júnior del Club Bàsquet Algemesí s’ha proclamat guanyador del torneig internacional de Chiari, ciutat italiana agermanada amb Algemesí.

La competició va servir per a inaugurar el nou pavelló. En la final l’equip algemesinenc es va imposar al conjunt amfitrió per 59-90. Juan Vilches, jugador de l’equip, ha destacat que participar en el torneig ha suposat “viure una experiència única i a més practicant el teu esport”. L’Ajuntament d’Algemesí ha celebrat una recepció per a homenatjar l’equip.