El Club Bàsquet Almussafes presenta les seues bases per a la temporada 2019-2020

Un total de 112 jugadors i jugadores s’han inscrit en els deu equips que competeixen en les diferents categories



La festa es va celebrar el passat dissabte 30 de novembre en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la població



L’afició del Club Bàsquet Almussafes es va reunir el passat dissabte 30 de novembre a la vesprada en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat per a celebrar la presentació oficial de la temporada 2019-2020, en la qual s’han inscrit 112 jugadors i jugadores. En la convocatòria, que va comptar amb la presència de diverses autoritats i personalitats, entre les quals es trobaven l’alcalde, el regidor d’Esports i representants dels patrocinadors i de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, es va homenatjar l’anterior president de l’entitat, Bernardo Marí, i a Josep Puerto, Izan García i Marta Iborra, que van començar jugant en l’associació i actualment militen en les files del València Basket Club.



El passat dissabte 30 de novembre a les 17 hores, el Club Bàsquet Almussafes va celebrar en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat la presentació oficial de la temporada 2019-2020, un acte en el qual van participar la pràctica totalitat dels 112 jugadors i jugadores que competeixen en els 10 equips conformats per a les diferents competicions impulsades per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV).



Durant la vesprada van anar eixint a la pista d’un en un per a rebre el calor del públic, format per famílies, afició, amistats, autoritats, personalitats i patrocinadors. Els querubins i prebenjamins, entrenats per Consuelo Navarro, van ser els primers a aparéixer. A continuació, van fer el propi els equips benjamí masculí (Consuelo Navarro), benjamí femení (Félix Herraiz), aleví femení (Miguel García) i aleví mixt (Xavi i Marc Bosch).



Els últims a aparéixer van ser els i les integrants dels dos conjunts infantil masculí (Nacho Carsí, Marc Bosch i Alfredo Ull), el cadet femení (Diego Gimeno) i el sènior masculí (Alfredo Ull). “La unió de tots ha fet que enguany el club tinga més jugadors i jugadores que mai, amb una proporció molt igualada entre les categories femenines i masculines”, assenyalen des de la junta directiva.



Homenatges i reconeixements

El nou president de l’entitat, Alfredo Ull, va anunciar durant la seua intervenció el nomenament del seu antecessor, Bernardo Marí, com a president d’honor del club, homenatge que es va materialitzar en el lliurament d’una placa commemorativa en senyal de record per tots els anys dedicats a la promoció del bàsquet a Almussafes. “Són diverses les persones que van fer un pas avant, però una d’elles va tindre la determinació de continuar amb aquest projecte durant molt de temps. Eixe és Bernardo Marí”, va afirmar moments abans del lliurament d’aquest detall i de fer extensiu el reconeixement als membres de totes les directives formades des de la fundació del club en 1985.



Així mateix, l’associació va voler posar en valor l’esforç i dedicació de tres jugadors i jugadores que, després del seu pas pel C.B. Almussafes, van ser fitxats pel València Basket Club, on actualment continuen entrenant. Es tracta de Josep Puerto, Izan García i Marta Iborra, els qui van ser presentats davant la pedrera de l’entitat com “un espill en el qual veure’s reflectits”.



En l’esdeveniment, que va concloure amb la tradicional foto oficial, un aperitiu i dos partits de lliga dels equips sènior i júnior femení, van estar presents l’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor d’Esports, Pau Bosch, el director esportiu de la FBCV, Israel Sanchís, i representants de les empreses patrocinadores. Aquesta temporada formen part de la llista de col·laboradors Ercros (patrocinador de tota la secció femenina), Siscar integraciones mecánicas (equip sènior), Bar Restaurant Els Rogets (equips infantils), Judez Joiers (benjamí masculí), MG Transformaciones Metálicas (aleví mixt), Duart Blay (samarretes d’entrenament) i Atmosfera Esport-Esplai Esport (material esportiu).



Per al primer edil, “és emocionant veure com l’esport almussafeny mou a tanta gent. El passat dissabte vam tornar a viure una vesprada en la qual l’important era recordar que segueixen avant gràcies a la seua obstinació per difondre tots els valors lligats a l’activitat física. En eixe camí la intenció de l’Ajuntament és ajudar en tot el que es puga, mitjançant la cessió d’instal·lacions i amb les subvencions que faciliten tota la logística necessària per a poder participar en les competicions”.



“Als nostres jugadors i jugadores vos desitgem que tingueu una temporada inoblidable i esperem que gaudiu del bàsquet i no oblideu mai que és més que un esport, és una forma de vida que vos acompanyarà en el futur a ser millors persones, proporcionant-vos experiències, amistats i hàbits que vos seran molt útils”, els va transmetre en nom del club el mantenidor de l’acte, Nacho Carsí. “Pares, mares i familiars, heu d’estar al costat dels xics i xiques per a animar-los en els moments més difícils i fer molts quilòmetres per a acompanyar-los durant aquesta etapa. A vosaltres vos toca la tasca més necessària perquè gaudisquen d’aquest esport. Gràcies a tots”, els va transmetre.