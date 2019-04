El Club Bàsquet JP Etiquetes Benetússer aconsegueix l’ascens a Lliga Autonòmica

Connect on Linked in

El club, després de dos ascensos consecutius, passa de la lliga Zonal a Autonòmica on no jugava des de feia 30 anys.

El club Bàsquet JP Etiquetes Benetússer va aconseguir el passat cap de setmana l’ascens matemàtic a la Lliga Autonòmica després de guanyar en la penúltima jornada del campionat al Basquet Comenius per 41 a 53. Mancant un partit per a concloure la temporada, el Benetússer va assegurar la segona plaça de la classificació que dóna l’ascens directe a la Lliga Autonòmica on no jugava des de la temporada 89-90.

És el segon ascens consecutiu del JP Etiquetes Benetússer després que l’any passat aconseguiren ascendir de Zonal a Preferent. “Ha sigut una sorpresa perquè l’objectiu era mantindre’ns i forjar un projecte per a poder optar a l’ascens la pròxima temporada però la veritat és que hem creat un grup humà increïble que ha treballat molt i bé i que ha tingut la recompensa de l’ascens”, reconeix l’entrenador Joaquín Agapito.

Amb un equip amb sol 6 integrants del conjunt que va aconseguir l’ascens la temporada passada, el CB Benetússer ha aconseguit confeccionar un equip sòlid que ha sigut “la clau” segons el seu entrenador per a acabar en la segona posició de la classificació. “Mediada la temporada vam veure que el Montcada es distanciava molt i que tenia quasi assegurada la primera plaça d’ascens. Quedava oberta la segona posició. Vam veure que era possible i la lluitem fins al final”, explica Agapito.

Per part seua, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Benetússer Rafael del Riu ha volgut també felicitar el CB Benetússer per l’èxit aconseguit. “És una alegria per a tot l’esport local veure com els nostres clubs a base d’esforç i il·lusió aconsegueixen els seus objectius. Enhorabona al CB Benetússer per aquests dos anys d’ascensos”, comenta del Riu.

El dissabte a les 20h en el pavelló esportiu municipal el CB JP Etiquetes Benetússer disputarà el seu últim partit de lliga contra el Montcada, líder i equip que també ascendeix de categoria. La trobada, sense transcendència classificatòria, es convertirà en una gran festa de celebració de l’ascens a la qual el club vol convidar a tots els veïns i afeccionats a aquest esport.