El Club d’Atletisme Torrent presenta als esportistes que competiran en els pròxims campionats

L’organització del Campionat d’Espanya sub-20 que se celebrarà al juliol de 2022 és el major repte al qual s’enfronta el club en aquesta nova temporada



El Club d’Atletisme Torrent va organitzar el passat cap de setmana un acte de presentació en el qual es van donar a conéixer totes les novetats que portarà aquesta nova temporada.



En les pistes centrals de la Ciutat Esportiva es van reunir tots els atletes del CAT, que van estar acompanyats per les autoritats locals, membres del govern municipal i representants de la Fundació Esportiva Municipal, els qui van ser testimonis de la posada en escena que va organitzar el club per a presentar als components de totes les categories, així com el nou equipament que vestiran en les competicions esportives i la llista de patrocinadors i institucions que col·laboren amb el club.



En els discursos institucionals que van precedir a la presentació dels atletes, el president del club d’atletisme, Miguel Ángel Villalba, va prendre la paraula per a desatacar la rellevància d’aquest club i de la seua escola de l’atletisme, els resultats del qual tant a nivell individual com en conjunt avalen la seua trajectòria en els últims anys. Per part seua, la regidora d’Esports de la ciutat, Susi Ferrer, va voler recordar l’èxit que suposa per al club i per a la ciutat haver aconseguit ser la seu del pròxim campionat d’Espanya sub-20, que se celebrarà al juliol de 2022 i servirà per a obtindre els registres de les marques que atorguen la classificació per al mundial de Cali, a Colòmbia. “Un gran repte -va assenyalar la regidora- al qual ens enfrontem aquesta pròxima temporada, per al qual estem preparats i que esperem amb il·lusió”. Finalment, l’alcalde Jesús Ros va agrair al club d’atletisme la labor d’ambaixadors de la ciutat, puix que porten el nom de Torrent a nombrosos esdeveniments esportius de tot el territori nacional.



En la presentació del club, van tindre un protagonisme especial els atletes que en els campionats celebrats recentment han obtingut marques destacades i rècords en les seues categories, com és el cas de Claudia Rubio, premiada com a millor esportista de l’any en la gala de l’esport a Torrent, que enguany ha sigut plusmarquista i medalla d’or en triple salt i plata en salt de longitud, totes dues proves pertanyents al campionat d’Espanya sub-20; Niklas Morales, plusmarquista i medalla d’or en el campionat d’Espanya sub-20, en la prova de 60 metres barres; i Álex López, que va aconseguir un or en longitud i un altre en triple salt i Rocio Jara, or en salt d’alçada, tots ells obtinguts el passat estiu en el campionat d’Espanya sub-16. Ells van ser els encarregats de presentar l’equipament esportiu que lluiran els membres del club d’atletisme, un club que creix cada any amb la incorporació de nous xiquets i xiquetes i que en aquesta presentació va comptar amb uns 400 esportistes, quantitat que supera en més de 40 els registrats l’any passat.