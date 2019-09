El Club de Balonmano Ribera Alta Alzira ha programat diversos actes d’homenatge al Balonmano Alzira.

Print This Post

El CBM Ribera Alta Alzira amb la col·laboració de l’Ajuntament de la seua localitat i de la FBMCV, ha programat diversos actes d’homenatge al BM Alzira.



El Club de Balonmano Ribera Alta Alzira, amb la col·laboració de l’Ajuntament de la seua localitat i de la Federació de Balonmano Comunitat Valenciana, ha programat diversos actes d’homenatge al Balonmano Alzira, l’equip que fa 25 anys va aconseguir Euro Handball Federació Cup masculina de la temporada 1993-94. El 30 d’abril d’enguany es va cumplir el 25é aniversari de la consecució d’aquest títol en el Sport Trobe de Linz (Austria).

Formant part de l’esmentat programa, el pavelló Pérez Puig d’Alzira va albergar dues trobades amistoses. El primer d’ells va enfrontar al RIBERA ALTA L´Alcúdia de la categoria Sènior 1a Nacional femenina amb un combinat Juvenil femení de la Federació Balonmano Comunitat Valenciana, amb triomf final per al segon d’ells (28-26). A continuació, es van mesurar el Club Balonmano VISCOCONFORT MARISTES ALGEMESÍ de la 1a Nacional masculina i un altre combinat Juvenil masculí de la FBMCV, sent en aquest cas la victòria per a l’equip d’Algemesí (24-29).



Just abans de començar el segon partit, van saltar a la pista tres dels jugadors que van formar part de l’equip homenatjat, Juan Alemany, Salva Esquer i Quique Andreu que, en representació dels seus companys, van rebre uns detalls commemoratius per part de Fernando Pascual i Sergio Gallach (regidor d’esports de l’Ajuntament d’Alzira i president del C.bm RIBERA ALTA ALZIRA, respectivament), i també de la FBMCV, representada per Mariví Ibáñez (vicepresidenta de la federació territorial).