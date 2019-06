El Club de billar de Sueca celebra dos jornades de portes obertes al Pavelló Cobert municipal

Connect on Linked in

El Club de billar de Sueca convoca dos jornades de portes obertes per convidar a totes i tots a conéixer de prop este esport i practicar-lo

Hui dimecres 19 i el pròxim dimecres 26 de juny, el Club de billar de Sueca celebra una setmana de portes obertes per a persones majors de 30 anys a les instal·lacions del Pavelló Cobert de la ciutat. En anys anteriors, el Club ha volgut encaminar esta activitat de promoció esportiva per als més joves, però enguany es té com a objectiu donar a conéixer el Club i l’esport del billar a la resta de la població, sobretot a gent major de 30 anys.

Des del Club de billar, el qual té una llarga trajectòria al municipi, es va pensar que hi havia molta gent, tant homes com dones, que havien jugat al billar al llarg de la seua vida, i que a hui en dia no realitzaven este esport per simple desconeixement d’on es troba el Club o perquè per altres circumstàncies havien deixat de practicar-lo. D’esta manera, per donar a conéixer el Club i per animar a les persones a reprendre la pràctica del billar, el club va pensar a realitzar esta activitat de promoció esportiva setmanal en la qual totes aquelles persones interessades poden assistir.

Este dimecres han estat Juanjo Miragall, tresorer del Club de billar de Sueca i organitzador de l’esdeveniment i el jugador suecà i campió d’Espanya en quadre 71/2 i en billar a la Banda, Raul Cuenca, per a rebre a totes aquelles persones que visiten la seu ubicada al primer pis del Poliesportiu municipal, entrant per l’escala de ferro exterior. L’activitat, que es realitzarà de 18:30 hores a 21:00 hores, és gratuïta i l’organització ha explicat que no cal que les persones interessades a assistir a les portes obertes tinguen material esportiu, ja que el Club els facilitarà tac i guix allí mateix.