El Club de Futbol Almussafes presenta als 300 futbolistes de la seua Escola

El nombre de jugadors i jugadores de la pedrera s’ha duplicat en els últims quatre anys



De les 18 formacions en competició esta nova temporada 2019-2020, tres estan integrades per dones



L’entitat disfruta d’unes instal·lacions esportives remodelades, que continuaran sent objecte d’ampliació en els pròxims anys



Més de 300 futbolistes formen part esta temporada de l’Almussafes Club de Futbol, que afronta amb grans expectatives l’inici oficial del nou curs. Els 18 potents equips “blavets” de l’escola municipal compten entre ells amb tres apostes femenines, una més que l’any passat, en les categories benjamí, amateur i cadet, que ja lluiten per la victòria en el terreny de joc. Mig centenar de familiars dels jugadors i les jugadores i també del cos tècnic, directius i delegats van seguir des de les grades del recinte esportiu l’acte de presentació del nou curs esportiu, celebrat diumenge passat, 27 d’octubre. L’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, van participar en la cerimònia d’obertura, dirigida pel president del club, David Domingo.



El camp de futbol municipal va acollir, diumenge passat 27 d’octubre, la presentació al públic dels equips de l’escola base que este 2019-2020 estan competint en les lligues de les distintes categories.



Mig centenar de persones es van convertir en l’entregada afició de la jornada per a seguir en viu i en directe l’arrancada de la nova temporada del Club de Futbol Almussafes, una cerimònia esportiva d’obertura que va reunir tota la Junta Directiva de l’entitat, així com al president de l’executiu, Toni González, i a l’edil d’Esports, Pau Bosch.



Durant l’acte, el president va afirmar que “l’esforç realitzat es veu reflectit en el creixement de la nostra escola, que ha sumat més de 180 jugadors i jugadores en els últims quatre anys”. Destacable la potent incorporació d’equips femenins a l’entitat esportiva, ja que a més del cadet i amateur que, en la passada temporada, van competir en la lliga infantil-cadet, es va presentar a la nova formació de categoria benjamí, que es troba ja preparada per a disputar trobades futbolístiques.



Pau Bosch va apel·lar a la importància de l’educació en valors i al treball en equip per a aconseguir l’èxit, a més de destacar el suport institucional que se li brinda al club de futbol, per tractar-se de l’escola esportiva amb nombre més gran d’esportistes de la localitat.



A més de felicitar a l’Almussafes C.F i de destacar el bon fer de la directiva i tot el cos tècnic i la seua contínua aposta pel creixement de la seua pedrera i de la seua secció femenina, durant la seua intervenció Toni González va anunciar futures noves intervencions urbanístiques en el recinte esportiu. A la construcció del nou terreny de joc de gespa artificial, la renovació de la gespa artificial de l’anterior camp de futbol i la remodelació de les calderes i del sistema de calefacció dels vestuaris, projectes executats durant l’anterior legislatura, iniciem una nova etapa en què des de l’Ajuntament d’Almussafes continuarem invertint en la millora d’estes instal·lacions esportives”, va apuntar. “El projecte inclourà obres en la part posterior de les grades del primer camp, la construcció d’un nou vestuari i zona de graderia per al segon terreny de joc, l’edificació d’un parc infantil junt a l’accés al recinte, així com una pista per a córrer”, va avançar.



Tots els equips “blavets” amb què compta el club esta temporada, integrats per més de 300 futbolistes amb edats compreses entre els 3 anys del Querubí i els més de 30 anys de l’Amateur van desfilar durant l’acte, amb els seus respectius equipatges i acompanyats per les 36 professionals que conformen el cos tècnic, l’equip sanitari i les corresponents delegacions.



Un castell de focs artificials i un refrigeri va posar el punt final a una vesprada repleta d’emoció esportiva.