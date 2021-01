El Club de Lectura de Burjassot dedica la seua sessió de gener a Blasco Ibáñez

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Club de Lectura, impulsat des de la Biblioteca d’Adults de Burjassot, continua la seua activitat amb l’objectiu de continuar promocionant el gust per la lectura entre la ciutadania, a través de trobades virtuals dels seus socis i sòcies des que, fa mesos, la pandèmia obligara a reduir al màxim els contactes socials i, sobretot, presencials. Així, la nova sessió virtual del Club, la primera de l’any, tindrà lloc el divendres 29 de gener, a les 18.30 hores. Com és habitual al llarg d’aquests mesos anteriors, la sessió se celebrarà a través de la versió web de WhatsApp.

En aquesta primera sessió del 2021, el Club de Lectura de Burjassot se suma a l’homenatge que, recentment, l’àrea de Cultura ha impulsat, en xarxes socials, a l’escriptor i polític valencià Vicente Blasco Ibáñez, amb motiu de l’aniversari del seu naixement. Així, durant la sessió, els membres del Club, dones en la seua immensa majoria, entraran a conéixer en profunditat la figura de Blasco, un home amb marcada personalitat, profunda trajectòria política i literària i estret arrelament al municipi de Burjassot on, com és sabut, va residir llargues temporades, i on fins i tot situa alguns passatges d’Arròs i tartana, una de les seues més cèlebres novel·les. Precisament serà el pròxim 29 de gener, dia de la sessió del Club de Lectura, quan es complisca el 154 aniversari del naixement de l’il·lustre personatge valencià.

Des de la Biblioteca d’Adults s’anima als burjassotenses al fet que continuen comentant, a través de les xarxes socials de Cultura, Facebook i Instagram, anècdotes sobre el genial escriptor o comentaris referent a les seues obres. Així podran participar en el sorteig d’un lot de llibres que ha impulsat la pròpia Biblioteca. Participar en aquest sorteig és tan fàcil com recordar, en les publicacions de Fb i IG, una de les obres creades per l’autor, comentar alguna curiositat i/o informació sobre la seua vinculació amb la nostra localitat, donar-li “M’agrada” al post i etiquetar a dues persones.

El sorteig dels llibres tindrà lloc el mateix divendres 29 de gener.