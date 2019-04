El Club de Milotxa ens dóna consells per volar la milotxa i ens ensenya a volar-la.

Connect on Linked in

El món de la milotxa és un món desconegut per a molts valencians, és per això, que Milotxes Club ens ha contat els diferents tipus de milotxa, els dissenys i el millor vent per volar-la.

Com és habitual en pasqua, des de fa molts anys, la milotxa per als més menuts i per als no tan menuts és un joc divertit i entretingut per a tots els que practiquen volar-la. Des de Milotxes Club, ens han contat com ha evolucionat la milotxa al llarg dels anys.

El món de les milotxes és molt ampli, hi ha diferents tipus, a més, s’ha de volar quan hi haja un vent favorable.

Milotxes Club imparteix tallers per tot arreu, per ensenyar als menuts a fabricar una milotxa valenciana. Pascual ens conta com preparar-la per a aquesta Pasqua.

Concursos, exhibicions i festivals de milotxa són espectacles on predomina el color, el so i el moviment.

Els membres d’aquest club han mostrat el seu desig de què siguen més dones les que s’aficionen a aquest esport.

Si encara no teniu la milotxa per a aquesta pasqua, sou a temps de comprar, fabricar o reutilitzar alguna per poder volar-la.