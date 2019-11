El Club de Patinatge Artístic de Paiporta avança en la modalitat de dansa

Connect on Linked in

La majoria de les patinadores del Club de Patinatge Artístic de Paiporta varen aconseguir grans resultats en la tercera prova d’iniciació 2019 de patinatge artístic i dansa, organitzada per la Federació de Patinatge de la Comunitat Valenciana aquest cap de setmana a Xeraco.

Enara Guillamón, Aitana Ramírez i Sara Salcedo, les tres patinadores paiportines que es varen presentar a la modalitat lliure per al nivell 5, varen aconseguir la classificació directa a categories territorials benjamí-aleví.



En la modalitat de dansa, es varen presentar 7 patinadores de Paiporta, de les quals 5 varen aconseguir el pas directe a categories territorials de ‘solo dance’,. Enara Guillamón, Alba Ramírez, Aitana Ramírez, Claudia Asins i Paula Redondo aconseguiren la classificació per a les categories territorials de les seues respectives edats.

Des del Club de Patinatge Artístic de Paiporta destaquen el treball de l’entrenadora, Joana Ocaña, que en tan sols un any de treball ha incorporat ràpidament la modalitat de dansa i ha aconseguit excel·lents resultats. També feliciten l’entrenador, Kike Gallego, per la classificació per a les territorials de les patinadores més joves de l’entitat.

Així mateix, transmeten els seus ànims a Sara Salcedo i Sara San José pel seu magnífic treball en l’actuació de dansa.