El Club de Patinatge Rodaments Burjassot torna a collir importants èxits en les pistes en la seua tornada a les competicions

Al cap d’un any sense competir, a causa de la pandèmia per la Covid-19, les patinadores del CPA Rodaments Burjassot han acabat la temporada sumant nous triomfs esportius.

Durant el mes de juny passat, les components del Club van poder tornar a les competicions i, malgrat no poder comptar amb els seus familiars i sers estimats en aquestes, ja que van haver de competir a porta tancada, les patinadores van brillar igualment i van sumar nous assoliments “donant a conéixer una miqueta més el nostre club”, tal com han assenyalat des de l’entitat burjassotense.

Els resultats en cadascuna de les competicions en les quals van participar no van poder ser millors. En el cas del Trofeu Amistat de Quart de Poblet, Shania Larrosa del nivell 1, i Sofía Gómez del nivell 3 van pujar a podi com a primeres classificades. També van tindre l’oportunitat de participar en l’I Trofeu Internacional Interclubes de Vila-real, en el qual, en aquesta ocasió, Shania i Sofía van tornar a repetir podi, però aquesta vegada en una segona i tercera plaça.

Finalment, i amb uns resultats esplèndids, les patinadores de Burjassot, van participar en el Trofeu d’Estiu de l’Eliana. En aquesta ocasió Akemi Roda de nivell 1 va aconseguir la primera posició, en el nivell 2 Inés García va obtindre una segona plaça, en el nivell 3 Sofía Gómez va tornar a aconseguir pujar al podi, aquesta vegada amb una segona posició i finalment en el nivell 4 i amb tan sols un mes de pràctica en aquest nivell, Alba Gómez i Alejandra Soria es van classificar amb una tercera i quarta posició.

Tant des del Club com per part de les seues entrenadores, Cristina Cuenca i Paula Ibáñez, no poden estar més contents amb els resultats obtinguts aquesta temporada, “per això mateix, continuen treballant intensament amb elles per a poder aconseguir molts més assoliments i portar el nom de Burjassot molt més alt”, han assenyalat les mateixes fonts.

En aquests moments, les patinadores continuen entrenant i participant en tecnificacions de la mà de grans esportista de la seua modalitat, com és el múltiple Campió del Món Lucca Lucaroni.