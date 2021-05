El Club de Pescadors La Molinà d’Almussafes, plata en el XXIX Campionat d’Espanya d’Aigua Dolça-Flotador

Print This Post

Davinia Calatayud, integrant de l’associació, competirà en el pròxim nacional, en proclamar-se el passat dissabte 15 campiona autonòmica

El Club de Pescadors La Molinà d’Almussafes està d’enhorabona, atés que les competicions en les quals ha participat durant aquest mes de maig li han reportat excel·lents resultats. En el XXIX Campionat d’Espanya d’Aigua Dolça-Flotador, disputat del 7 al 9 de maig en la localitat valenciana de Fortaleny, l’entitat va conquistar el segon lloc en la modalitat de clubs després de sumar durant les proves un total de 63 punts. Els representants de la Molinà tan sols van ser superats pel conjunt d’Olot (Girona), que va aconseguir la victòria per tan sols quatre punts d’avantatge després de tres mànegues molt igualades. També van competir equips de Castella la-Manxa, Andalusia, Aragó i Extremadura.



La setmana següent, el dissabte 15, les alegries es van repetir quan Davinia Calatayud, integrant del club, va obtindre el campionat autonòmic, posició que li va permetre ser seleccionada per al nacional. En els exercicis, que es van dur a terme en dues mànegues en el pantà de la localitat valenciana de Bellús i amb la presència de set dones, Calatayud va registrar un total de 4 punts en la modalitat d’aigua dolça dames, per la qual cosa participarà en el pròxim Campionat d’Espanya, que se celebrarà al setembre a Lleida.