El club de Pilota Valenciana rep material esportiu amb motiu dels seu 30 aniversari

La regidoria d’Esports de L’Ajuntament d’Alzira ha fet entrega de material esportiu al club de Pilota Valencia amb motiu del seu 30 aniversari. El material anirà destinat especialment per a l’escola municipal del pilota valenciana que cada vegada més compta amb un elevat nombre de xiquetes i xiquets que practiquen l’esport autòcton per excel·lència.

El regidor d’Esport, Fernando Pascul junt amb el tècnic municipal de l’àrea, Enric Taronger, han sigut els encarregats de fer entrega d’este lot consistent en diferents tipus de pilota per a cadascuna de les diferents modalitats, rolls de cinta adhesiva i esparadraps, didals per confeccionar els guants entre altres tipus de materials necessaris per poder realitzar la pràctica d’este esport. L’acte d’entrega s’ha realitzat al trinquet municipal i ha comptat amb la presència del president del club, Edu López i esportistes tant del club com de l’escola de pilota valenciana.

A l’acte també si li ha fet entrega per part del club de una samarreta al regidor Fernando Pascual amb la inscripció del seu nom i el número 1. L’edil ha manifestat el seu agraïment per la llavor que realitza esta modalitat esportiva, “I que fa valdre l’esport autòcton per excel·lència, formant als xiquets i xiquetes d’Alzira en la pilota valenciana i amn una planter de més de 50 pilotaries i pilotaris”. El regidor també ha volgut “Felicitar al Club de Pilota Valenciana d’Alzira per estos 30 anys d’història i de fer esport en la nostra ciutat”.