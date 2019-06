El Club de Producte Turístic celebra en Alzira la primera reunió informativa

Connect on Linked in

“RIBERA DE XÚQUER UN RIU D’EXPERIÈNCIES”



El Consorci de la Ribera, que va presentar en maig el projecte Club de Producte Turístic “RIBERA DE XÚQUER UN RIU D’EXPERIÈNCIES” per a reconèixer aquelles empreses turístiques o vinculades al turisme que aposten pel producte turístic “RIBERA DE XÚQUER” basat en la qualitat, ha celebrat el 25 de juny la seua primera reunió informativa a Alzira.



El Club de Producte pretén apropar al turista les empreses més implicades amb el seu territori. Empreses que aposten per oferir i garantir al mercat una filosofia comuna de treball que genere confiança turística basada en la marca. Un prescriptor mostra els secrets de la destinació i els seus tresors, que podran consumir mitjançant experiències.



“RIBERA DE XÚQUER UN RIU D’EXPERIÈNCIES”, és per tant la marca que reconeix a les empreses que, com a argument comú, posen en valor de manera tangible els diferents productes de la comarca, ja siga com a experiències turístiques associades a productors, com a consum en comerços, allotjaments o mitjançant descobrir els seus gustos en els establiments de restauració.



La reunió tracta de motivar i implicar el sector turístic d’Alzira, a través de l’Associació d’Empresaris, perquè se sumen al llistat d’empreses que a nivell comarcal ja han obtingut el distintiu. Han assistit empreses de diferents sectors com restauració i allotjament entre altres.



En paraules del president del Consorci, Òscar Navarro, “amb aquest tipus d’actuacions es posa de manifest de manera tangible l’aposta que des del sector públic i en concret des del Consorci s’està duent a terme, amb la finalitat de generar economia local i oferir productes turístics de qualitat a nivell comarcal, amb l’objectiu d’incrementar la demanda turística a la nostra destinació i generar millor qualitat de vida en els habitants dels nostres municipis. A més, és un exemple de col·laboració publicoprivada en el sector turístic, ja que compta amb la participació de les empreses privades i el suport del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera, integrat pel Consorci La Ribera, Turisme Comunitat Valenciana i la Diputació de València.