El Club de Tir amb Arc d’Almussafes brilla en el Campionat Provincial en Sala

L’entitat va aconseguir sis victòries durant el torneig, que es va disputar el passat 12 de gener en el Complex Educatiu de Xest





Impecable l’inici d’any que han viscut els i les integrants del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, que va conquistar l’or en un total de sis ocasions en el Campionat Provincial en Sala que es va celebrar el passat diumenge 12 de gener de 8 a 16 hores en el Pavelló Esportiu del Complex Educatiu de Xest. Amb una temperatura que va arribar als 0 °C, i amb huit dones i huit homes de l’entitat en la convocatòria, els resultats van ser molt positius per als almussafenys.



Nerea López, Emi Lucha, Bea Polo, Vicen Palacios, Júlia Galera i José Galera es van proclamar campions provincials en les seues respectives categories i modalitats, mentre que Carlos Ramón i Yolanda Lucha es van quedar prop d’aconseguir el cim i van signar un destacat segon lloc. A més, també van pujar al podi per a recollir les seues medalles de bronze Enric Moscardó i Alicia Martínez.



Malgrat els seus bons exercicis, no van aconseguir un lloc en el calaix Emilio Lucha, Mathias Cercel, Víctor Lledó i Guillem Iborra, aquest últim participant en una categoria superior en vistes al seu primer campionat d’Espanya, que tindrà lloc en Marina d’Or el pròxim mes de febrer.