El Club de Tir amb Arc d’Almussafes encara la recta final de la temporada amb excel·lents resultats

El Club de Tir amb Arc d’Almussafes va demostrar el passat cap de setmana el gran nivell dels seus integrants amb l’adjudicació de tres ors, dues plates i dos bronzes en els dos tornejos que es van disputar, el Campionat Provincial i l’últim Gran Premi d’Espanya. En aquestes dues convocatòries també van ocupar en dues ocasions el quart lloc i en una el sisé. Ara es preparen per a participar en el Campionat d’Espanya de Clubs, que se celebrarà els dies 6 i 7 de juliol en la localitat madrilenya d’Humanes de Madrid.



Els fruits pel treball realitzat durant la present temporada d’aire lliure continuen arribant per al Club de Tir amb Arc d’Almussafes. L’associació va participar amb èxit el passat cap de setmana en dos tornejos de rellevància, adjudicant-se un total de set medalles, tres d’or, dues de plata i dues de bronze.



D’una banda, el diumenge 16 de juny es va celebrar el Campionat Provincial en les instal·lacions d’Arc València, situades en el barri de Natzaret de la ciutat. Després d’una intensa jornada de proves, Esther Ortí va aconseguir la primera plaça en recorb, Beatriz Lucha es va adjudicar la mateixa posició en compost infantil en categoria sènior i Vicenta Palacios, especialitzada en arc nu, també es va adjudicar l’or en categoria sènior. També van destacar en els seus exercicis Eva Ortí i Alicia Martínez, segona i tercera en recorb, respectivament, i Vicente Polo, quart en la seua categoria de compost sènior.



Durant el cap de setmana també es va disputar a Valladolid el cinqué i últim Gran Premi d’Espanya, en el qual els almussafenys també van aconseguir un podi, concretament un tercer lloc per a Emi Lucha i Nerea López en equips mixtos. Marcos López, Emi Lucha i Carlos Ramón van ser quarts en equips masculins i Nerea López, Ángels Alcaraz i María Gómez van haver de conformar-se amb la sisena plaça en equips femenins.



Des de l’entitat destaquen d’aquest Gran Premi “l’excel·lent tirada del nostre arquer de recorb Emi Lucha que, sent cadet de primer any, ha arribat a una final que ha estat molt igualada i en la qual ha perdut en la fletxa de desempat, aconseguint una plata en aquest campionat”.



Aquests tres equips del club, dels quals també formen part Ferran Rodrigo i José Montalvá, ja estan classificats per a disputar els dies 6 i 7 de juliol el Campionat d’Espanya de Clubs, una convocatòria que es desenvoluparà en Humanes de Madrid (Madrid) i en la qual esperen continuar demostrant el bon nivell de l’entitat almussafenya.