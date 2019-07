El Club de Tir amb Arc d’Almussafes es classifica per al Campionat Europeu de Clubs

Nerea López, María Gómez, Àngels Alcaraz i Yoli Lucha van aconseguir la seua plaça en la final de la lliga nacional, disputada a Madrid del 5 al 7 de juliol



El torneig es celebrarà a la ciutat de Catez, a Eslovènia, els dies 14 i 15 de setembre

Almussafes estarà representat el pròxim mes de setembre en el Campionat Europeu de Tir amb Arc de Clubs, que se celebrarà a Eslovènia. L’equip format per Nerea López, María Gómez, Àngels Alcaraz i Yoli Lucha demostrarà el seu nivell en aquesta convocatòria després d’haver-se classificat en les finals nacionals disputades del 5 al 7 de juliol a Madrid, on l’entitat també va participar amb altres dos equips.



El Campionat Europeu de Tir amb Arc de Clubs comptarà enguany amb representació almussafenya. Les arqueres Nerea López, María Gómez, Àngels Alcaraz i Yoli Lucha, del Club de Tir amb Arc d’Almussafes, estaran en aquesta prestigiosa competició que reuneix els millors equips del continent gràcies a la seua classificació el cap de setmana del 5 al 7 de juliol en les proves finals de la lliga nacional disputades a Madrid, que va reunir els 16 millors clubs del país. La cita, prevista per al pròxim cap de setmana del 14 i 15 de setembre, se celebrarà a la ciutat de Catez, Eslovènia, convocatòria per a la qual les joves ja s’estan preparant al costat del seu entrenador, Marcos López.



“Serà una immillorable ocasió per a donar a conéixer el Club de Tir amb Arc d’Almussafes i la població”, assenyalen des de l’entitat, des de la qual es mostren satisfets dels resultats obtinguts en la Lliga Nacional de Clubs. “Podem dir que s’han complit els objectius per a aquesta nova competició, en la qual per primera vegada una entitat de la Comunitat Valenciana ha participat amb tres equips d’arc recorb homes, dones i mixtos, enfrontant-se als millors conjunts d’Espanya”, asseguren.



L’equip femení, format per Nerea López, María Gómez i Àngels Alcaraz, que tenia com a capitana a Yoli Lucha, va aconseguir la cinquena plaça. El masculí, amb Víctor Lledó com a capità, va aconseguir la huitena posició amb Marcos López, Ferrán Rodrigo i Emi Lucha. Finalment, en la modalitat mixta, Nerea López i Emi Lucha, amb Yoli Lucha com a capitana, van aconseguir un sisé lloc.