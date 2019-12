El Club de Tir amb Arc d’Almussafes participa en unes jornades de tecnificació

Connect on Linked in

El passat cap de setmana, 12 socis i sòcies del Club de Tir amb Arc d’Almussafes es van traslladar al Complex Educatiu de Xest per a continuar perfeccionant la seua manera de practicar aquest esport de la mà de diferents tècnics valencians i de l’entrenador nacional David Calleja.



Aquesta convocatòria de la Federació de Tir amb Arc de la Comunitat Valenciana (FTACV) es va celebrar tant a l’aire lliure com en interior amb la presència de Nerea López, Yoli i Emi Lucha, Víctor Lledó, Mathias Cercel, Júlia Galera, Enric Moscardó, José Galera i el tècnic del club, Marcos López.



Paral·lelament, i en les mateixes instal·lacions, es va dur a terme el ‘Pla Nacional de Tecnificació Esportiva 2’, una trobada en el qual Alicia Martínez i Jaume Torralba, tots dos de l’associació, van estar acompanyats per tècnics de la Federació Espanyola de Tir amb Arc i per la seua nova entrenadora, María Gómez.