El Club de Tir amb Arc d’Almussafes, tercer en el Gran Premi ‘Ciutat de Valladolid’ de la Lliga Nacional de Clubs femenina

Nerea López, Júlia Galera i Ángels Alcaraz van ser les artífexs d’aquesta destacada posició



L’equip masculí, format per Emi Lucha, Víctor Lledó i Carlos Ramón, van aconseguir una meritòria quarta plaça

L’esport almussafeny signa un altre cap de setmana d’èxit. Les joves Nerea López, Júlia Galera i Ángels Alcaraz, del Club de Tir amb Arc de la localitat, van aconseguir ahir, diumenge 8 de març, el bronze en el Gran Premi ‘Ciutat de Valladolid’. Aquesta cita va ser la primera de les quatre que integren la Lliga Nacional, en la qual es decideixen els equips que es classifiquen per al Campionat d’Espanya de Clubs, que enguany se celebrarà en el municipi madrileny d’Humanes.



En la trobada també va aconseguir la mateixa posició l’equip mixt de l’associació, que en aquesta ocasió estava integrat per Nerea López i Emi Lucha. Un lloc per darrere, en una destacada quarta plaça, va concloure el conjunt masculí, que també va disputar la final per al bronze però finalment es va quedar a les portes del podi. De nou Lucha, al costat de Víctor Lledó i Carlos Ramón, van barallar per acabar entre els primers. L’equip es troba en primera categoria, en la qual situen als huit millors de la competició.



La Lliga de Clubs d’aquesta especialitat esportiva, en la qual l’entitat almussafenya està present per segona vegada, compta amb un total de quatre grans premis. Després del de Valladolid se celebraran els de Lleida, Toledo i Madrid, en el qual es coneixeran els equips classificats per al Campionat d’Espanya de Clubs.