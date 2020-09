El Club de Tir amb Arc d’Almussafes torna a la competició conquistant diversos metalls

L’entitat va participar del 28 al 30 d’agost en el Campionat d’Espanya a l’Aire Lliure, on es va alçar amb dues medalles, una de plata i una altra de bronze



Dues setmanes abans, va aconseguir dos segons llocs en el Gran Premi d’Espanya ‘Ciutat de Toledo’



El passat cap de setmana, el Club de Tir amb Arc d’Almussafes va aconseguir dues medalles de plata i una de bronze en el Campionat d’Espanya a l’Aire Lliure, celebrat a Madrid. Dues setmanes abans, l’entitat també va participar en el Gran Premi ‘Ciutat de Toledo’, esdeveniment en el qual va tornar a demostrar, amb altres dues plates, que és una de les més destacades del panorama nacional. El pròxim repte al que s’enfrontaran els seus integrants serà el IV Gran Premi ‘Ciutat de Segòvia’, previst per a la segona setmana d’aquest mes de setembre.



L’esport almussafeny comença a reprendre a poc a poc la seua activitat després de l’estat d’alarma. Una de les primeres associacions locals en tornar a la competició és el Club de Tir amb Arc, que el mes d’agost passat va participar en dues destacades trobades d’àmbit nacional en les quals va tornar a demostrar el seu gran nivell. La setmana passada, del divendres 28 al diumenge 30 d’agost, l’entitat es va traslladar fins al Complex Esportiu de Cantarranas de Madrid per a disputar el Campionat d’Espanya de Tir amb Arc a l’Aire Lliure de les categories Cadet, Júnior, Absolut i Veterans. En la modalitat per equips autonòmics, Nerea López, Julia Galera i Ángels Alcaraz, les tres del club, van aconseguir la plata en representació de la Comunitat valenciana.



En l’apartat individual, Julia Galera va aconseguir un bronze en Cadet, mentre que Nerea López i Emi Lucha van quedar en un destacat quart lloc en Equips Mixtos Absolut, la mateixa posició que van signar Julia Galera i el propi Emi Lucha en Equips Mixtos Cadet. Finalment, Nerea López va concloure la seua actuació amb un cinqué lloc en Absolut i Emi Lucha amb una novena plaça en Cadet i Júnior. A més de Galera, López, Lucha i Alcaraz, en la convocatòria també van estar presents Víctor Lledó i Carlos Ramón en categoria Absoluta i José Galera en Veterans, tots i totes amb Marcos López com a entrenador. L’agrupació qualifica de “bons” els resultats, “tenint en compte les circumstàncies del moment i el poc de temps d’entrenament amb el qual hem pogut comptar”.



Dues setmanes abans, del 14 al 16 d’agost, el club també va participar en el Gran Premi ‘Ciutat de Toledo’, on l’equip femení format per Nerea López, Júlia Galera i Ángels Alcaraz va aconseguir pujar al segon escaló del podi, en el qual també van concloure López i Emi Lucha, en el seu cas en equips mixtos.



L’entitat es prepara ja per a arribar en forma al seu pròxim destí, el IV Gran Premi ‘Ciutat de Segòvia’, previst per a la segona setmana d’aquest mes de setembre.