El club de triatló Triculpelat Alaquàs es proclama subcampió de la segona divisió i gràcies als resultats obtinguts puja a primera divisió

Alaquàs va acollir el diumenge 28 de novembre el Campionat Autonòmic de Duatló per Equips i la Lliga de Clubs Caixa Popular. La competició es va iniciar a les 9 hores del matí al polígon industrial dels Mollons d’Alaquàs i va comptar amb la participació d’un total de 85 equips i vora 500 esportistes, entre ells el club de triatló Triculpelat d’Alaquàs.



Els equips eixien cada minut i cada un d’ells havia de completar 5 quilòmetres corrent en un circuit a dues voltes, 20 quilòmetres de ciclisme, donant quatre voltes i per últim una volta de 2,5 quilòmetres corrent abans de creuar la línia de meta.



Després d’una emocionant competició, el club C.D.T Resistentia T3 femení i el Tripuçol masculí, van aconseguir la millor puntuació proclamant-se campions autonòmics. La segona posició femenina va ser per al club Tripuçol i masculina per a C.T Huracán Valencia. El bronze el va aconseguir la 208 Triatlón club en les dues categories.



Pel que fa a la segona divisió, les millors van ser les esportistes de C.A LLebeig Xàba i els millors 3PW Almazora. La segona posició femenina va ser per a C.M El Castellet-ATP Italgrup i la masculina per a Triculpelat Alaquàs C.T, que gràcies als bons resultats puja a Primera Divisió.



Els premis van ser lliurats cap a les 12:30 hores del matí per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor d’Esports, Fran Evangelista, per un representant de Caixa Popular així com també per la Presidenta de la Federació de la CV.