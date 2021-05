El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes estarà present en el Campionat d’Espanya

Tres gimnastes i dos equips de l’entitat es van classificar el passat cap de setmana per a aquesta important cita esportiva

Almussafes estarà present en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Rítmica. El Club Esportiu Gimnàstica de la localitat (CEGA) va aconseguir classificar a tres gimnastes i dos equips per a aquesta rellevant competició d’àmbit nacional. En individual van aconseguir el seu objectiu en la trobada celebrada el dissabte 22 de maig en Gandia Víctor Gomar, Sofia Ortells i Marina Cortelles. Per equips van ser el Sènior i el Júnior els que es van classificar per a la fase nacional després dels exercicis realitzats en el torneig desenvolupat el diumenge 23 a Ontinyent.



L’esport almussafeny, i en aquest cas concret la gimnàstica rítmica, continua donant alegries a la població. El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) va viure el passat cap de setmana dues intenses jornades en les quals les integrants de l’associació van demostrar, una vegada més, el seu alt nivell. El dissabte 22 de maig tres gimnastes de l’entitat van aconseguir la seua classificació per al Campionat d’Espanya Individual, mentre que el diumenge 23 van aconseguir la seua passada per al Campionat d’Espanya per Equips dos dels seus conjunts.



En l’apartat individual, les proves del qual es van celebrar a Gandia, els protagonistes per part del CEGA van ser Víctor Gomar, Sofia Ortells i Marina Cortelles. Gomar (Aleví) va aconseguir la victòria autonòmica després d’adjudicar-se l’or tant en Mans Lliures com en Corda. Prèviament, en la fase provincial ja havia signat idèntic resultat. Ortells (Infantil) es va emportar el subcampionat autonòmic després de ser plata en Corda i quedar-se quarta en Pilota i en Cinta. La seua participació en el provincial va concloure amb un or en Corda, una plata en Pilota i un or en Cinta. Finalment, Cortelles (Júnior) va ser tercera autonòmica gràcies a les seues plates en Cércol i en Cinta i el bronze en Maces. En el seu cas, la jove va fer ple de victòries en la fase provincial, atés que es va adjudicar l’or en Cércol, Maces i Cinta. Els tres estaran presents, per tant, en el Campionat d’Espanya.



En l’apartat per equips, foren dos els conjunts que es van classificar per al nacional en el torneig celebrat el diumenge 23 a Ontinyent. D’una banda, el Sènior, format per Yaiza González, Verónica Morcillo i Paula Reyes, aquesta última cedida pel Club Lledó de Castelló. Van ser subcampiones provincials i terceres a nivell autonòmic. Per una altra, van aconseguir l’anhelat pas les gimnastes de la categoria Júnior Julia Escribá i Marta Palyudzhyshyn, després de ser terceres provincials i quartes autonòmiques.

L’equip Infantil, del qual formen part María Miralles, Valeria Jumilla i Laia Botella, va signar una tercera posició provincial i una cinquena autonòmica, quedant fora del Campionat d’Espanya, al qual només accedien els quatre primers. De la mateixa forma, no van poder classificar-se Lucia Jumilla (de categoria Infantil cedida al Club Les Marines de Calp), que va aconseguir un destacat quart autonòmic i un segon provincial, i Carmen Arenas, qui va competir al costat de Nayala Mera (del Club Manises) i es va quedar a les portes de la passada amb un destacat cinqué provincial i un sext autonòmic.

“Tots aquests resultats són el fruit de l’intens treball realitzat al llarg de la temporada pel grup de gimnastes i de l’esforç i el lliurament de l’equip tècnic, integrat per Raquel Soria, Anna David i Paula Martínez. Gràcies a les entrenadores es va polint a poc a poc el talent perquè brille de la millor forma possible en totes les competicions a les quals assistim”, destaca el president del CEGA, Modesto Soria.