El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes triomfa en els provincials i autonòmics

Dènou de les vint-i-quatre participants de l’entitat aconsegueixen la seua classificació per als campionats nacionals



L’associació va conquistar huit medalles en els tornejos, que es van celebrar el passat cap de setmana a Alfafar

Les gimnastes d’Almussafes van tornar a trepitjar de nou el tapís el passat cap de setmana i van tornar a la localitat amb un total de 8 medalles i amb 19 d’elles classificades per a la fase nacional del Campionat Nacional Base Individual i la Copa Base de Conjunts. Alba Alfonso va aconseguir una plata i Maria Peris un bronze, totes dues en Provincial, mentre que els equips Aleví, Infantil i Juvenil es van adjudicar medalles tant en Provincial com en Autonòmic. L’esdeveniment es va celebrar el dissabte 24 i el diumenge 25 d’abril en el Centre Nacional Colonial Sport d’Alfafar.



Després de l’obligat parèntesi a causa de les restriccions sanitàries aplicades per a evitar l’expansió del coronavirus, l’esport almussafeny torna a poc a poc a la competició i ho fa amb èxit. El passat cap de setmana, els dies 24 i 25 d’abril, el Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) va aconseguir classificar per al Campionat d’Espanya a 19 de les seues esportistes en els tornejos Provincial i Autonòmic organitzats per la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana i celebrats en el Centre Nacional Colonial Sport d’Alfafar.

En l’apartat individual (Campionat Nacional Base Individual), van aconseguir classificar-se Amanda Pons, Nerea Sabariego, Alba Alfonso i Maria Peris, aquestes dues últimes després d’aconseguir una plata i un bronze provincials, respectivament. Pel que respecta als grups, estaran en la final de la Copa Base de Conjunts els equips Aleví (subcampió provincial i autonòmic), Infantil (campió provincial i autonòmic) i Juvenil (campió provincial i subcampió autonòmic), és a dir, tots els que van participar en el torneig. En el balanç final, tan sols 5 de les 24 gimnastes almussafenyes no estaran en la següent fase de les seues respectives competicions.

L’equip Aleví està integrat per Blanca Júlia, Aina, Vega i Vanessa. L’Infantil el componen Ariadna, Arantxa, Lluna, Leire i Alejandra. Finalment, el Juvenil està format per Carla, Celia, María, Alba i Andrea.

La cita esportiva, que va aglutinar un total de 5 esdeveniments, va reunir més de 700 gimnastes de diferents clubs i categories. El dissabte es van desenvolupar les proves de les fases Provincial i Autonòmica per al Campionat Nacional Base Individual i el diumenge fou el torn dels exercicis corresponents a les fases Provincial i Autonòmica de la Copa Base de Conjunts, el Trofeu Federació Conjunts Duos i Trios 2020, el Control Copa Espanya Masculina i el Control Copa Espanya Conjunts 2021. L’esdeveniment, que es va celebrar seguint el protocol sanitari establit per les autoritats i sense públic en les graderies, es va retransmetre a través d’internet. Aquest cap de setmana, el CEGA participarà en la Primera Fase de la Lliga Iberdrola, atés que forma part de la segona divisió d’aquest campionat.