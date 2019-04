El Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ d’Almussafes organitza la seua I Festa de l’Arròs al Forn

Connect on Linked in

La iniciativa, que se celebrarà el pròxim diumenge 14 d’abril, inclourà un concurs gastronòmic sobre aquest plat típic valencià

Les persones interessades a participar hauran d’inscriure’s del divendres 5 al dissabte 13 d’abril en el Bar Musical

El pròxim diumenge 14 d’abril, Almussafes celebrarà la I Festa de l’Arròs al Forn, una iniciativa culinària organitzada pel Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ amb la qual l’associació busca promocionar aquest plat típic valencià. Per a això, planteja un concurs en el qual es premiaran els millors arrossos al forn presentats per associacions, grups d’amics i particulars. Les inscripcions per a participar en l’esdeveniment romandran obertes del 5 al 13 d’abril i hauran de realitzar-se en el Bar Musical. El premi per al millor plat de cada categoria serà un pernil.

L’arròs al forn, igual que ocorre amb la paella, és un plat per al qual existeixen tantes receptes com responsables de dur-les a terme. Afegir algun producte a la llista d’ingredients o modificar el procés d’elaboració comporta l’obtenció d’un resultat completament diferent. Per això, des del Club Gastronòmic ‘El Putxeret’ han organitzat la I Festa de l’Arròs al Forn d’Almussafes, una trobada lúdica-gastronòmica amb el qual l’associació busca promocionar aquest menjar típic valencià, animar a la ciutadania a mostrar com la cuina i plantejar una jornada d’oci comunitari.

La convocatòria, que es durà a terme el pròxim diumenge 14 d’abril al migdia en l’Àgora del Parc Central, consistirà fonamentalment en un concurs en el qual es buscarà el millor arròs al forn de la localitat. L’entitat ha plantejat tres categories per a aquesta prova: associacions del poble, grups d’amics i amigues i particulars. El plat guanyador en cadascuna d’elles rebrà com a premi un pernil, al·licient amb el qual ‘El Putxeret’ espera reunir un bon nombre de participants en aquesta primera edició del projecte.

Les inscripcions es duran a terme des d’aquest divendres 5 i fins al dissabte 13 d’abril en el Bar Musical i per a confirmar-les serà necessari abonar 15 euros, quantitat en la qual s’inclouen els ingredients per a huit persones, que es recolliran un dia abans de l’esdeveniment a partir de les 17 hores en la seu del club, situada al carrer Mestre Carmona número 29. Cada associació, grup o particular decidirà el lloc en el qual durà a terme el cuinat de l’arròs. Això sí, haurà de presentar-se a les 13.30 hores al Parc Central perquè un jurat deguste i decidisca els qui mereixen portar-se la victòria en cadascuna de les categories en lliça.

La Festa de l’Arròs al Forn compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, Escribá Regidoria de Fruits secs, Arròs La Perla i Orxateria Melchor.