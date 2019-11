El Club Gimnàstica Almussafes aconsegueix dos ors en el Campionat d’Espanya de Conjunts Base de Pamplona

Connect on Linked in

Les victòries van ser per a un dels seus equips alevins i per al Júnior Absolut, aquesta última per participar en representació de la Comunitat Valenciana



La ciutat navarresa va acollir les proves de diferents tornejos d’aquest esport amb la presència de 28 gimnastes de la localitat



Dos dels equips del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) presents en el Campionat d’Espanya de Conjunts Base van aconseguir la victòria en les finals nacionals disputades el passat cap de setmana a Pamplona. Un dels equips alevins es va imposar a totes les seues rivals, mentre que el Júnior Absolut va aconseguir la primera plaça en l’apartat de comunitats autònomes, en el qual se sumen els punts aconseguits per tots els equips inscrits de cada regió.



Més alegries per al Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA). Dos dels seus equips es van proclamar el passat diumenge 10 de novembre guanyadors del Campionat d’Espanya de Conjunts Base en una multitudinària trobada celebrada en el Pavelló Arena de Pamplona (Navarra). Un dels equips alevins de l’entitat, el compost per Claudia Palau, Sara Narbona, Lluna Alapont, Maria Peris i Arantxa Adam, va aconseguir la victòria en la seua categoria.



Per part seua, el conjunt Júnior Absolut (11é lloc), integrat per Verónica Morcillo, Natalia Roig, Carmen Sebastiá, Beatriz Hernández i María Almenar, també va aconseguir conquistar el campionat nacional, aquesta vegada per autonomies, després de sumar els punts registrats en les diferents fases del torneig. En aquest guardó, concedit a totes les gimnastes valencianes de la categoria, també s’inclou a Yaiza González (10é lloc), sòcia del CEGA però cedida al Club Almara de Burjassot en Primera Categoria.



La resta de participants almussafenyes, encara que van signar també bones posicions, no van aconseguir pujar al podi. Stella Chafer, Aina López, Vanesa Sebastiá, Vega Pérez i Blanca Fortea, de l’equip Benjamí, van rebre un diploma nacional pel seu huité lloc, i Noelia Castelló, Emma Roig, Elena Fontanet, Lorena Canosa, Maria Miralles i Estela González es van quedar a tan sols una plaça d’aquest certificat després de quedar novenes d’un total de 90 conjunts en la categoria Aleví. En el lloc 45 de 107 va acabar l’equip Cadet, format per Enola Morcillo, Alba Belmonte, Laura Valero, Celia Fortea i Andrea Alarcón.



Eixe cap de setmana també es va celebrar en les mateixes instal·lacions la Copa Base Individual, en el qual l’aleví Alejandra Quero va finalitzar en la posició 26 de quasi 80 participants de tota Espanya, “defensant el seu exercici amb gran força i mestratge”, segons la junta directiva de l’entitat.



En el club consideren que “el balanç de tots aquests campionats és molt positiu i encoratjador” i ressalten el treball de les entrenadores, Raquel i Sara Soria, Anna David i Yaiza González.