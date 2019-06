El Club Gimnàstica d’Almussafes aconsegueix tretze medalles en la 1a Fase de l’Interclubs València

L’entitat va conquistar deu ors, dues plates i un bronze en el torneig, que es va disputar el passat diumenge 2 de juny en el Velòdrom Lluis Puig de València



Durant el cap de setmana el club també va participar amb èxit en altres dues trobades dedicades a aquesta disciplina esportiva



EL Club Esportiu Gimnàstica Almussafes va participar el passat cap de setmana amb gran èxit en tres campionats. En la Fase Interclubs València, celebrada en el Velòdrom Lluis Puig de València el diumenge 2 de juny, l’associació va aconseguir deu ors, dues plates i un bronze. En la Fase Autonòmica del Campionat d’Espanya d’Equips, el CEGA va aconseguir la classificació de dos dels tres equips participants. Finalment, el dissabte 1, totes les gimnastes de l’entitat presents en la Fase Provincial del Trofeu Federació Mitjà i Avançat van obtindre la classificació per a la Fase Autonòmica.



La ratxa del Club Esportiu Gimnàstica d’Almussafes (CEGA) continua intacta. L’entitat continua atresorant bons resultats en tots els campionats als quals es presenta i l’últim d’ells no ha sigut una excepció. El passat diumenge 2 de juny, la representació del CEGA en les proves de la primera Fase de l’Interclubs València, que es van dur a terme en el Velòdrom Lluis Puig de València, es va alçar amb un total de tretze podis.



Concretament, durant la jornada els d’Almussafes es van penjar deu medalles d’or, dues de plata i una de bronze. Les victòries van ser per a Víctor Gomar, Aitana de la Concepción, Claudia Cubero, Lucía Pérez, Raquel Blasco, Sara Pérez, Paula Guillem i Carla Ibáñez, l’equip de la qual també va obtindre aquesta preuada recompensa. Així mateix, també va aconseguir la primera plaça l’equip Aleví del club.



La plata se la van adjudicar Carla Alfaro i el Trio Mini, mentre que el bronze el va conquistar el Trio Pre. Prop del calaix es va quedar Inés Clemente, que va haver de conformar-se amb una meritòria cinquena plaça.



Des del club donen l’“enhorabona a tots i totes per aquestes excel·lents classificacions, senyal inequívoca del bon treball que està realitzant el cos tècnic i del treball i obstinació que posa cada gimnasta. Ànim i a per la següent fase”.



El mateix diumenge 2 de juny les alegries també van arribar des de la localitat alacantina de La Nucia, atés que dos dels tres equips del club que competien en la Fase Autonòmica del Campionat d’Espanya d’Equips van aconseguir classificar-se per a la Fase Nacional d’aquest torneig, que es disputarà a la ciutat de Saragossa.



A més, el dia anterior, el dissabte 1, totes les gimnastes de l’entitat presents en la Fase Provincial del Trofeu Federació Mitjà i Avançat de l’Eliana van aconseguir la classificació per a la Fase Autonòmica, que se celebrarà dissabte que ve 15 de juny.