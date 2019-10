El Club Gimnàstica Rítmica Roquette Benifaió aconsegueix el títol de campió provincial en diverses categories

Connect on Linked in

El passat cap de setmana es va celebrar en la localitat d’Almussafes la fase provincial del campionat d’Espanya absolut de conjunts i la participació del club de gimnàstica Rítmica Roquette Benifaió va ser de podi. El club es va proclamar campió provincial en la màxima categoria amb el conjunt de Primera format per Ruth Rodríguez, Claudia Martí, Neus Ferrer, Yaiza Esteve, Jhasia Borja i Helena Belenguer. També en la categoria aleví el club benifaionense va pujar pel cap alt alt del podi aconseguint la medalla d’or amb el conjunt format per Sara Simarro, Edurne Milla, Mar Ferrrer, Nerea Mañez, Valeria Jumella i Lucia Jumella. En aquest nivell el club també participe en el conjunt infantil format per Marta Ribes, Arancha Poz, Daniela Argudo, Mar De la Garsa i Claudia Vila aconseguint el quart lloc i la classificació per a la fase autonòmica.

El dissabte al seu torn també se celebrava la primera fase provincial del Trofeu Federació Comunitat Valenciana on el club de Benifaió va participar amb tres conjunts, començant pel més xicotet la categoria sub set format per Ayla Mari, Martina Piles, Daniela Lledó, Lucia Álvarez i Lola Arcís proclamant-se subcampiones de la primera fase. En aquesta fase, el conjunt pre benjamí format per Carola Salvador, Aroa Iniesta, Gisela Minguez, Nerea De la Varga i Lucia Navarro va aconseguir acabar en primera posició mentre que el conjunt benjamí format per Mireia Juanes, Cristina Pendón, Lucia Moreno, Magalí Aznar i Ainara Zaragozá també es va proclamar campió de la primera fase. Com assenyalen des del club “hem acabat les fases provincials amb quatre conjunts campions i un subcampió, un excel·lent resultat al treball i esforç”

Destacar també que el passat 5 d’octubre el conjunt benjamí de nacional base del club de Benifaió format per Irene Requena, Paula Carmona, Melania Cuadau, Julia Pérez, Paula Tormos i Chloe Tarrasó es va penjar la medalla de plata en el Campionat autonòmic celebrat a Calp, aconseguint així la classificació per al pròxim campionat d’Espanya Base de conjunts que se celebrara al novembre a la ciutat de Pamplona.