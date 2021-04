El Club Gimnàstica Rítmica Roquette Benifaió finalitza el mes d’abril amb importants èxits esportius

Connect on Linked in

Dissabte passat 24 d’Abril es va celebrar a Alfafar la Fase provincial i autonòmica del Campionat nacional base individual on el club de Rítmica Roquette Benifaió va participar amb cinc gimnastes. En categoria pre benjamí la gimnasta del club Lucía Álvarez es proclamava subcampiona provincial i subcampiona autonòmica, i en la mateixa categoria la gimnasta Lola Arcís es penjava la medalla de bronze tant en el provincial com en l’autonòmic. Un Campionat on també van participar en categoria pre benjamí la gimnasta Martina Piles i en categoria benjamí Daniela Lledó i Ayla Marí que al costat de les seues companyes van aconseguir obtindre la classificació per a la fase nacional del campionat d’Espanya.

D’altra banda el diumenge 25 d’Abril es disputava el Campionat provincial i autonòmic del Trofeu Federació de la Comunitat Valenciana on el club benifaionense participava amb en nivell avançat amb el conjunt benjamí format per Anissa Olivares, Gisela Mínguez, Elia Tomás, Lucia Moreno i Greta Benavent. Aquest conjunt es va proclamar campió provincial i campió autonòmic obtenint així un doble triomf. En aquesta mateixa jornada esportiva també es va celebrar el control per a la 1r fase de la Copa D’Espanya Absoluta de conjunts on va ser seleccionat per la Federació Valenciana de Gimnàstica el conjunt aleví del club de Benifaió compost per Chloe Tarrassó, Paula Tormos, Melania Cuadau, Paula Carmona i Nora Belarte i el conjunt júnior compost per Daniela Argudo, Marta Ribes, Mar De la Garsa, Arancha Ponz i Nerea Pastor que representaren així a la Comunitat Valenciana en aquesta competició. Com assenyalen des del club “aquests nacionals se celebraren del 31 de Maig al 6 de juny i el club Roquette Benifaió participarà amb un total de 15 gimnastes acompanyades pels seus tècnics Xelo Navarro, Anais Nogues i Verónica Montaner”.