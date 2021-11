El Club Horta Clàssics organitza la XV edició de la Concentració de Cotxes Clàssics ‘Ciutat de Torrent’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Club Horta Clàssics, col·leccionistes de models de cotxes clàssics i aficionats al motor, ha celebrat el matí del diumenge una nova edició de la concentració de cotxes clàssics “Ciutat de Torrent”, un esdeveniment que cada vegada recull més participants que es mostren encantats d’exposar davant els aficionats cotxes de totes les èpoques.

La concentració de models clàssics va tindre lloc a l’esplanada al costat de la Torre, on es van exhibir durant tot el matí cotxes amb més de 30 anys, agrupats per marques, estils i èpoques, per a facilitar als aficionats que fins allí es van acostar una visió conjunta de l’evolució en el disseny i la tecnologia d’aqueixes peces singulars del motor.

Al final del matí, el Club Horta Clàssics va entregar trofeus en diferents categories, com la del cotxe més antic o a l’arribat des de més lluny i al club més nombrós, així com una distinció especial, el trofeu Juan Díaz, al millor cotxe de la concentració.