El Club Patinatge Velocitat Paiporta aconsegueix quatre medalles en el Campionat Nacional de Gijón

Balanç positiu de l’equip, que suma dos ors, una plata i un bronze en la cita d’àmbit estatal

El Club Patinatge Velocitat Paiporta va obtindre quatre medalles en el Campionat d’Espanya Infantil i Juvenil i Copa d’Espanya Aleví de circuit de patinatge de velocitat. Fins a terres asturianes es desplaçaren un total de 9 patinadors i patinadores de les categories aleví, infantil i juvenil, femení i masculí, dirigits pel seu entrenador, Carlos Tomás.

Després de dos dies d’alta competició, amb emocionants carreres i en un ambient de companyonia immillorable dins del club i entre clubs, els corredors del Paiporta obtingueren dos medalles d’or, una de plata i una de bronze.



Per categories, en aleví femení, Lucía Alapont va aconseguir dos ors en 1.500 i 3.000 metres puntuació, i una plata en una volta Sprint. Per la seua part, en aleví masculí, Pasqual Pons va ser bronze en la prova de 1.500 metres.

La resta de participants varen obtindre meritoris llocs en la competició amb el nivell més elevat a Espanya. Així, Nacho Puchal es va quedar a les portes de la final de volta Sprint realitzant un seté lloc. El mateix que Eva Villena que va assolir col·locar-se a portes de la final competint amb campiones a escala europea i mundial.



També son dignes de menció la resta de corredors i corredores del Club que participaren pel gran esforç que realitzen al llarg de tot l’any i els seus significatius avanços, carrera a carrera. Alicia Cánovas, després d’una lesió de quasi un any, torna a estar competint a un gran nivell. Anna Expósito, Irene Ruiz i Carmen Cortijo per la gran progressió, perseverança, dedicació i esforç aconseguiren estar en la final de 3000 metres punts, lluitant pels 10 primers llocs. Carmen Ribera que amb la seua constància, actitud i gran esforç també ha fet una progressió molt positiva.



Com a resum d’aquest any, el medaller final dels dos Campionats d’Espanya 2019 (de pista a Paiporta i de circuit a Gijón) col·loca al Club Patinatge Velocitat Paiporta en un més que meritori nové lloc, amb un total de cinc medalles d’or, una de plata i una de bronze, competint al més alt nivell amb equips ja consolidats en aquest esport. Els resultats són el fruit del treball i constancia diària dels corredors, així com el fet de poder comptar amb una pista de les millors de la Comunitat Valenciana.