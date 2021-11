El Club Yoko-kan d’Almussafes aconsegueix set medalles en el Spanish Open de Benidorm

Connect on Linked in

L’associació es va adjudicar en el campionat quatre plates i tres bronzes en diverses modalitats



El torneig es va celebrar del 18 al 21 de novembre amb la presència de 800 competidors de més de 22 països

Els i les esportistes d’Almussafes continuen apujant als podis de les més variades disciplines. El passat cap de setmana, del 18 al 21 de novembre, el Club Yoko-kan va tornar a conquistar diverses medalles gràcies als bons exercicis de kick boxing realitzats en el tatami instal·lat en el Palau d’Esports I’Illa de Benidorm per al Spanish Open Internacional, organitzat per la Federació de Kick boxing de la Comunitat Valenciana.



L’entitat va tornar a casa del torneig, que va reunir a al voltant de 800 competidors de més de 22 països, amb un total de set medalles, quatre de plata i tres de bronze. Damián Asins va aconseguir una plata en la modalitat Point fight i una altra en Light contact. Per part seua, Carla Devís i Adrián Magraner es van penjar una plata cadascun, en Light contact i en Point fight, respectivament. Els bronzes van ser per a Laia Navarro (Kick light), Alvin Martínez (Loowkick) i Hugo Perpinyà (Point fight). Toni Devís va quedar en un meritori cinqué lloc.