El col·lectiu agrari de Sueca actuarà per cinquena vegada en tasques de desinfecció de la ciutat

Els treballs són coordinats des de l’Ajuntament, que ha mostrat de nou el seu agraïment a este col·lectiu i voluntaris per la seua labor desinteressada en benefici de tota la ciutadania



El col·lectiu agrari de Sueca i voluntaris actuaran de nou esta setmana, per cinquena vegada, fent treballs de desinfecció del nucli urbà de la ciutat i la seua zona marítima. Estes tasques són coordinades des de l’Ajuntament de Sueca a fi que puguen realitzar-se amb les màximes garanties d’efectivitat i sense risc per als agricultors. “Volem mostrar el nostre agraïment, una vegada més, al col·lectiu agrari de Sueca i voluntaris per la gran faena que estan realitzant durant cinc setmanes per a previndre el contagi del Covid-19 entre la ciutadania de Sueca, El Perelló, Mareny de Barraquetes i la resta de la zona marítima. És una labor desinteressada, solidària i molt necessària en esta època que estem vivint i, per això, el nostre agraïment pel seu gran esforç”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



Els treballs de desinfecció es realitzaran demà dijous 23, a partir de les 20.30 hores, en la zona marítima, i de les 21 hores, en el nucli urbà. Es recorda a la ciutadania que no es podrà passejar a les mascotes, depositar el fem o circular amb cotxe després d’estes hores per a facilitar la realització dels treballs sense interrupcions. Les persones que hagen d’eixir de casa per alguna causa justificada, hauran de transitar amb prudència.