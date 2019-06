El col·lectiu de majors d’Almussafes visita el Mercat Central de València

Quaranta jubilats i pensionistes han participat en aquesta activitat organitzada per l’Ajuntament





Hui, dimecres 5 de juny al matí, un total de 40 persones del col·lectiu de majors d’Almussafes han posat rumb a la ciutat de València per a participar en una visita cultural gratuïta a l’emblemàtic Mercat Central. La iniciativa, organitzada per l’Ajuntament de la població, s’ha desenvolupat entre les 9.15 hores, quan s’ha produït l’eixida de l’autobús des del Centre Cultural, i les 12.30 hores, moment en el qual el grup ha tornat a la localitat.



Durant el matí, les persones participants, totes elles jubilades o pensionistes, entre les quals es trobava la regidora de Majors en funcions, Paqui Oliver, han conegut de prop una de les principals mostres del modernisme valencià. Arquitectònicament, la infraestructura destaca per la seua parcel·la de més de 8.000 m², les seues innovadores cúpules i sostres inclinats i pels seus murs perimetrals proveïts de sòcols ceràmics policromats en la seua base i de finestres ‘mallorquines’ metàl·liques en el seu extrem superior.



En el seu interior, l’edifici compta amb una gran quantitat de llocs en els quals poden adquirir-se tot tipus d’aliments, tant per a consum domèstic com per a proveir als millors restaurants de la província. La varietat i qualitat dels aliments i el servei oferit l’han convertit en el mercat de productes frescos més gran d’Europa. “Moltes vegades tenim al nostre costat autèntiques joies que coneixen millor els turistes que els propis valencians i valencianes, com és el cas del Mercat Central, destinació que hem triat per a aquesta nova iniciativa per unir història, cultura, arquitectura i promoció de l’alimentació saludable”, destaca Oliver.