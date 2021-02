El col·lectiu de treballadores municipals de les escoletes d’Alzira rebran enguany la Insígnia d’Igualtat

Connect on Linked in

La Junta de Govern, a proposta unànime de la Comissió Interdepartamental per a la Política d’Igualtat Municipal (COPIM) de l’Ajuntament d’Alzira, va acordar ahir que la Insígnia de la Igualtat atorgada per l’Ajuntament en 2021 siga per al col·lectiu de treballadores de les tres escoletes municipals.

Després de les consideracions pertinents, esta Comissió formada per 10 membres de diferents departaments municipals, han decidit atorgar este distintiu a treballadores d’EIMA, per haver dissenyat i implementat any rere any en un projecte educatiu integrant transversalment el principi d’igualtat i no discriminació sexual, tant en la metodologia com en el contingut curricular i en el treball diari.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora de Polítiques d’Igualtat, Marina Mir, han estat els encarregats de comunicar a la directora de les escoletes, MªÁngeles Solano, en nom de tot el col·lectiu, la concessió d’esta insígnia, mitjançant una cridada telefònica. La tradicional imposició de la Insígnia de la Igualtat que normalment té lloc al Saló de plens el dimecres abans del 8 de març, enguany no es portarà a terme de manera presencial donades les restriccions imposades per la situació sanitària.

L’alcalde ha destacat en la seua comunicació “Cal fer palesa la importància de treballadores com elles, que aconseguixen que les Escoletes Infantils Municipals d’Alzira siguen vertaders centres coeducatius. Vull traslladar la meua felicitació a estes dones, que són un referent tant el 8 de març com la resta de dies”.

Enguany este reconeixement es dirigeix al conjunt de treballadores de les tres escoletes municipals, Llepolies, la Muntanyeta i Infants. Un total de 18 treballadores i un treballador entre educadores, mestres i personal de serveis que han estat una peça clau en este any de protocols especials per a que els nostres xiquets i xiquetes i les seues famílies tinguen una educació segura.

La regidora d’Igualtat Marina Mir, ha destacat que “Vull agarir el treball d’estes dones, que es reflectix tant en l’ensenyança en la consideració i tracte que donen a les xiquetes i xiquets com en el bon funcionament i l’organització dels centres municipals”

La Insígnia d’Igualtat de l’Ajuntament és una distinció que es concedix amb motiu del 8 de març, Dia Internacional pels Drets de les Dones, com a reconeixement a una dona, un home, una associació o una institució que per la seua trajectòria s’haja distingit pel foment de la igualtat de dones i homens, per la lluita contra les discriminacions per motiu de sexe i per fer efectiva la igualtat. Així com per promoure la participació de les dones en qualsevol àmbit, per la seua significativa aportació en l’eradicació dels estereotips sexistes; en definitiva, per haver contribuït de manera destacada a la construcció d’un món més igualitari.

Si bé este homenatge públic se simbolitzava els primers anys amb l’entrega de la Insígnia de Plata de l’escut de la ciutat, la voluntat d’este Ajuntament era disposar d’un emblema específic com a distintiu d’este reconeixement a la contribució en la lluita de fer efectiva la igualtat. Com a conseqüència es va crear la Insígnia d’Igualtat, que és un distintiu propi d’esta institució. El disseny de la Insígnia és d’elaboració pròpia, resultat de la creativitat de treballadores i treballadors municipals, i és la conjunció entre l’escut municipal i les paraules Igualtat Alzira en una combinació de color plata i or.