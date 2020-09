El col·lectiu faller de Sueca celebra el primer acte oficial després de la pandèmia

Divendres passat es van entregar els premis a l’ús del valencià en els llibrets de Falla, convocats per la Regidoria de Promoció Lingüística, i els premis a les cavalcades del ninot



La Junta Local Fallera de Sueca va organitzar, divendres passat, el primer acte faller oficial des de la declaració de l’estat d’alarma. El Casal Multiusos va acollir el lliurament dels premis a l’ús del valencià en els llibrets de Falla, convocats per la Regidoria de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca, i dirigits a les comissions del municipi. L’acte es va celebrar sota estrictes mesures de seguretat i amb limitació d’aforament, a causa de les circumstàncies.



Els guardons van ser entregats per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro; el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós; i les Falleres Majors de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, Alicia Falcó i Helena Mompó, les quals van acudir acompanyades de les seues corts d’honor. “Hui, alguns mesos després, vull enviar un missatge d’optimisme. Hui, que tornem a ajuntar-nos per a celebrar un acte faller després de tant de temps, hem de reconéixer l’esforç incansable del col·lectiu faller per no decaure. I és hui precisament, en este lliurament de premis, primer acte des de la pandèmia, que reafirmem el nostre compromís per mantindre l’esperit de la festa de les Falles com a exemple de tenacitat i amor a les nostres tradicions. Tornarem a celebrar-les com acostumàvem, no tinc dubte. Mentrestant, vos apel·le al fet que mantingueu la il·lusió. L’Ajuntament sempre serà ací, com ja l’ha demostrat des del minut un, per a ajudar en tot el possible”, va afirmar l’alcalde, Dimas Vázquez, en les paraules que va dirigir als i les assistents.



En la present edició dels premis a l’ús del valencià en els llibrets de Falla, les mencions especials van ser per a les comissions El Portal, Materal i 18 de Juliol. El primer premi va ser per a la Falla Bernat Aliño; el segon, per a Xúquer; i, el tercer, per a la Falla Plaza de Cervantes.



Així mateix, es van entregar els premis corresponents a les cavalcades del ninot, infantil i d’adults. En la cavalcada infantil, el primer premi va ser per a la Falla Sucro; el segon, per a la Falla Xúquer; el tercer, per a la Falla Plaza de Cervantes; i el quart, per a la Falla del Mercat. En la cavalcada d’adults, el primer premi va ser per a la Falla Xúquer; el segon, per a Plaça de Cervantes; el tercer, per a Bernat Aliño; i, el quart, per a Verge de Sales.