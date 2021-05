El col·lectiu paiportí Joventut Multicolor, reconegut per l’INJUVE com a exemple de bones pràctiques a nivell estatal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El grup de joves, que ha comptat amb el suport de la Regidoria de Joventut i Esports, té com a objectius fomentar la igualtat de gènere, eliminar la violència masclista i lluitar pels drets del col·lectiu LGTBI

L’Institut de la Joventut d’Espanya (INJUVE) ha reconegut recentment el procés de treball fet pel col·lectiu paiportí Joventut Multicolor com un exemple de bones pràctiques en l’àmbit de la igualtat, dins de la convocatòria d’Experiències Locals de Joventut de la Xarxa de Serveis d’Informació Juvenil (RedSIJ).

El col·lectiu està format per joves paiportines i paiportins, i té com a objectius principals fomentar la igualtat de gènere, eliminar la violència masclista i lluitar pels drets del col·lectiu LGTBI entre la població juvenil. Joventut Multicolor ha comptat des del seu naixement amb el suport i l’assessorament de la Regidoria de Joventut i Esports i la d’Igualtat, i ha sigut un dels 111 projectes que han destacat en àmbits tan diversos com l’art i la cultura, l’emancipació, vivenda, formació, ocupació i ajudes, emprenedoria o participació ciutadana, entre d’altres.

Així, Joventut Multicolor ha entrat a formar part del catàleg d’experiències destacades i exemple de bones pràctiques, que es pot consultar al web de l’INJUVE. En el camp de la igualtat, comparteix reconeixement amb experiències d’ajuntaments com

Marratxí, Torrijos o Xàtiva, i la Diputació de Barcelona.

Al catàleg poden aspirar els més de 3.000 centres juvenils d’Espanya, i es crea amb motiu de la celebració del Dia Europeu de la Informació Juvenil, que té lloc cada 17 d’abril. La finalitat de la convocatòria és compartir i difondre experiències locals de joventut per a crear xarxa i donar a conéixer experiències positives que puguen ser aprofitades per la resta de centres d’informació.



La regidora de Joventut i Esports, Marian Val, ha felicitat als i les membres de Joventut Multicolor per «ser exemple d’una joventut compromesa amb la realitat que ens envolta, per lluitar contra l’odi i a favor de la inclusió social, per fer-ho al carrer i a les xarxes, amb valentia i respecte».



La convocatòria de l’INJUVE reconeix també el treball fet per la Xarxa Joves.net, de la que forma part l’Ajuntament de Paiporta, amb la campanya #joveresponsable, que consisteix en missatges de prevenció davant la Covid adaptats a un llenguatge propi del col·lectiu de joves, i també amb la trobada virtual de corresponsals juvenils del curs escolar 2019-2020.