El col·legi Carmen Picó d’Alzira celebra el Dia de la Diversitat Funcional

El col·legi Carmen Picó celebra el Dia de la Diversitat Funcional amb tres sessions de teatre per a estimular l’expressió i la creativitat

Entre hui i el divendres, l’alumnat participarà en l’activitat, que combina el joc amb les tècniques teatrals

L’especialista Carmen Ríos oferirà els tallers «Teatre per a tots: trenquem barreres»

El centre públic comarcal d’educació especial Carmen Picó d’Alzira celebra esta setmana el Dia Internacional de la Diversitat Funcional i la Discapacitat Intel·lectual amb l’activitat «Teatre per a tots: trenquem barreres», impartida per Carmen Ríos Ruiz.

La iniciativa consistix en una animació teatral i didàctica que es du a terme al Carmen Picó entre hui i el pròxim divendres, dia en què es commemora l’efemèride. Es val de les tècniques teatrals «per a derrocar barreres de comunicació i facilitar l’aprenentatge i la creativitat», destaquen des de la Regidoria d’Educació i Infància. Carmen Ríos, amb una llarga trajectòria com a especialista en l’atenció a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional, oferirà els tallers perquè el teatre «estimula el desenvolupament personal i actua com a ferramenta de control de l’ansietat, cosa que contribuïx a augmentar l’autoestima i seguretat en si mateix de l’alumnat participant». «La metodologia utilitzada serà activa i interactiva, que té molt en compte el factor lúdic perquè utilitza el joc com a activitat i recurs imprescindible per a este taller teatral», detallen des del Departament d’Educació i Infància.

L’activitat s’ha organitzat en tres sessions de teatre per a fomentar la participació infantil, la relació i la comunicació. Seran de 50 minuts per a l’alumnat més menut, i de fins a 90 minuts per als més majors. Les sessions es realitzaran l’1, 2 i 3 de desembre al matí en el mateix centre educatiu.

La celebració s’inscriu en el compromís de l’Ajuntament d’Alzira amb la infància i la joventut i l’educació, i entra dins de les activitats com a Ciutat Educadora i Amiga de la Infància i del programa del III Pla d’Infància d’Alzira. Està en sintonia amb la Convenció de Drets dels Xiquets i de les Xiquetes de les Nacions Unides i contribuïx, així mateix, a la difusió dels dies internacionals d’UNICEF.