El col·legi Cervantes d’Alcàntera de Xúquer tanca el curs pedalant cap a un futur sostenible

L’alumnat de 3r de Primària ha donat per finalitzat el seu projecte “Pandora: Missió Humanitat” amb l’última missió “La Creativitat és contagiosa, passa-la!”. Aquesta vegada han sigut els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 7 “Energia neta i no contaminant”, ODS 9 “Innovació, Infraestructures i Indústria” i la ODS 11 “Ciutats i Comunitats sostenibles” els que han ajudat a aquests protectors i protectores del planeta a ser molt més conscients d’aspectes com les energies renovables. De les necessitats de crear nous invents o infraestructures que ajuden a la societat tenint cura del planeta, i també, sobretot, a reflexionar sobre què podem fer per a aconseguir unes comunitats molt més sostenibles, conscients i responsables enfront del planeta.

Tots aquests aspectes han portat a l’alumnat a investigar i deixar volar la seua creativitat per a trobar propostes per a millorar la sostenibilitat local, a Alcàntera de Xúquer, i d’ahí va sorgir la proposta de l’Electrobici, que transforma l’energia mecànica en energia elèctrica i que permet així, de manera sostenible, carregar aparells elèctrics mentre realitzen activitat física. Una proposta que va ser molt estudiada per l’alumnat quant al material i funcionament i que va poder posar en pràctica per a veure si eren capaços de portar-la endavant. Després d’aconseguir fer funcionar el circuit i muntar-lo a una bicicleta, només quedava la prova final que va ser tot un èxit. La Electrobici carregava! Ja amb l’aval del seu funcionament, van convidar a l’alcalde, Julio García, que va acudir acompanyat de les regidores de Medi Ambient i Educació, per a presentar-los l’Electrobici. La representació del Govern Local va conéixer el funcionament del projecte i els alumnes van exposar la necessitat d’utilitzar la mesura al poble per a continuar fent d’Alcàntera de Xúquer una comunitat més sostenible i compromesa amb el medi ambient i les persones que viuen en ella. Una visita en la qual l’alumnat també va aprofitar per a mostrar a l’alcalde i a les regidores els invents que havien creat cadascun d’ells i elles com “Rodaris de la Ciència” i el seu hort ecològic en el qual havien construït un sistema de reg solar per de degoteig.

Estudiants compromesos amb el planeta i amb el seu poble. El prototip dels xiquets i xiquetes de Tercer funciona. Ara només queda que l’Electrobici es convertisca en una realitat en la vida diària.