Connect on Linked in

Com cada any el 12 de juliol, el Col·legi d’Advocats d’Alzira celebra el dia de la Justícia Gratuïta i del torn d’ofici, si bé, en caure enguany en festiu, s’ha posposat, i celebrat aquest dilluns 13 de Juliol; Al voltant de les 13 hores, Lletrats del torn d’ofici i la Junta de Govern del Col·legi, s’han concentrat a les portes de la seu del Col·legi, on el Secretari de la Junta de Govern, Clara Real Furio ha llegit el manifest de la justícia gratuïta i el torn d’ofici d’aquest any 2020, en el qual com no podria ser d’una altra manera, s’ha destacat, davant l’anòmala situació en la qual ens trobem derivada del Covid-19, el compromís dels col·legis i dels quasi 46.000 advocats que presten aquest servei en les circumstàncies més adverses.



El degà del Col·legi, Agustín Ferrer Olaso, que ha obert l’acte, ha enaltit la labor que els lletrats adscrits al Torn d’Ofici exerceixen els 365 dies de l’any.



S’ha reivindicat la necessitat de consolidar la seua qualitat i millorar la seua eficiència, i s’ha realitzat una crida als responsables polítics i administracions perquè les felicitacions i proclames es transformen en millores concretes que ens permeten continuar millorant la qualitat del Torn d’Ofici. A més, l’I. Col·legi d’Advocats d’Alzira, homenatjarà enguany, als lletrats que porten 25 anys prestant serveis de manera ininterrompuda en el torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta.