El col·legi La Puríssima de Torrent gana el premi autonòmic al disseny del robot en la First Llec League

El col·legi La Puríssima de Torrent ha guanyat el premi al millor disseny de robot en el campionat autonòmic de la First Llec League (FLL), de robòtica i inginería, que s’ha disputat el passat cap de setmana al campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UPV). Durant el matí del dissabte una vintena de col·legis de tota la Comunitat Valenciana van presentar els seus projectes per a millorar les ciutats en les quals viuen.

Els alumnes de 4t d’ESO del centre, Alejandro Rodríguez, Alberto Vives, Mar Alcantud, Eva Olmos, Alex Iranzo, Dani Ruiz, Sasha Climent i Ismael Méndez es van centrar en la creació d’un prototip de màquina que recull el CO₂ de Torrent i filtra l’aire per a millorar les condicions mediambientals de la ciutat. L’equip ‘TAULEGO’ va guanyar aquest premi gràcies al disseny d’un sistema de “pells” del robot, amb diferents carcasses que afavoria la ágilidad de les proves.

Per a realitzar el projecte van rebre l’assessorament d’enginyers, químics, com la visita que van realitzar a l’Institut Ítaca (de la UPV) i de la pròpia regidoria de Medi Ambient i Transport de la ciutat per a conéixer els punts amb major concentració de trànsit i contaminació.