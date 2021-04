El col·legi Ntra. Sra. de Muntanya-Sión de Torrent aconsegueix l’acreditació Erasmus+

Print This Post

Aquest programa europeu per a l’ensenyament reforça l’aprenentatge de llengües i TIC a l’alumnat i el professorat del centre educatiu

El Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), organisme adscrit al Ministeri d’Universitats, ha publicat la resolució de les institucions educatives seleccionades que han rebut la “Acreditació Erasmus” en els àmbits de l’Educació Escolar, la Formació Professional i l’Educació de Persones Adultes. Aquesta acreditació suposa una nova eina per a organitzacions d’educació i formació d’aquests tres sectors educatius que desitgen obrir-se a l’intercanvi i la cooperació transfrontereres en el marc del nou programa Erasmus+ 2021-2027, al mateix temps que facilita l’accés simplificat a les oportunitats de finançament, amb l’objectiu de reforçar la dimensió europea de l’ensenyament i l’aprenentatge, promovent el coneixement sobre el patrimoni, la seua riquesa i la seua diversitat, i contribuir així a la creació d’un espai europeu d’educació.



Mitjançant la concessió d’aquesta acreditació Erasmus es reforcen els plans educatius que duen a terme activitats de mobilitat, amb programes més inclusius i amb més oportunitats, per mitjà d’una formació més digital i més sostenible mediambientalment. Aquesta acreditació és, també, una eina per a centres d’educació escolar que desitgen obrir-se a l’intercanvi i la cooperació transfronterera, i els objectius de la qual són la millora de la qualitat de l’ensenyament, el suport al desenvolupament professional del professorat i dels equips directius i, especialment, el foment de l’ús de noves tecnologies de la informació i comunicació, així com de mètodes d’ensenyament innovadors que milloren l’aprenentatge d’idiomes i la diversitat lingüística en els centres educatius.