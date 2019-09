El col·legi Unió Cristiana es manifesta en contra del calfament global i el canvi climàtic

Connect on Linked in

Este matí, alumnes i professors del col·legi Unió Cristiana han participat en una concentració i lectura d’un manifest amb els quals han mostrat el seu malestar cap a les accions nocives que estan perjudicant tant el nostre planeta. Amb els actes de hui han culminat la seua ‘Setmana pel clima’ durant la qual han realitzat diferents tallers i activitats per a protestar per la situació a la qual ens enfrontem. Estes activitats s’emmarquen en les concentracions que hui s’han convocat a tot el món contra el calfament global i el canvi climàtic. “Estem convençuts que les generacions futures, els nostres alumnes d’ara, tenen molta més consciència sobre la necessitat del reciclatge i de contaminar menys, i per això, ens sentim molt orgullosos d’ells i de com han treballat durant tota la setmana esta activitat”, ha explicat el director del centre, Juan Guillem.



La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca, Carmen Pérez, ha volgut compartir amb l’alumnat i professorat del col·legi esta activitat “per la importància que té el fet d’inculcar des de xicotets la necessitat de revertir esta situació”, al mateix temps que ha animat a tots a participar esta vesprada en les concentracions convocades en les principals capitals d’Espanya.



Des de finals d’agost de 2018, un moviment estudiantil encapçalat per l’adolescent sueca Greta Thunberg, va començar a manifestar-se en contra del calfament global i el canvi climàtic. Estes concentracions, conegudes com a Fridays For Future, han desembocat hui, divendres 27 de setembre, en un moviment global en el qual es repetiran per tot el món manifestacions i mobilitzacions per la crisi climàtica.