El Comerç d’Alzira et porta a la Fira, és la campanya municipal que repartirà 2000 entrades per a la fira de Nadal entre els clients del comerç local

Hui s’ha presentat en roda de premsa la campanya “Per Nadal: El comerç d’Alzira et porta a la fira.

A l’acte han assistit l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la cap de IDEA, Carmen Herrero i membres del Consell Assessor de Comerç i el President de l’Associació de Firers de la Ribera Alta per donar suport a la iniciativa.

“La Fira de Nadal d’Alzira és un dels principals actius que té la ciutat en les festes nadalenques i també un dels principals atractius de la comarca per a les persones que ens visiten, per això volem generar sinèrgies i compartir esforços per a tant el comerç com els firers incrementen les seues vendes” ha explicat l’alcalde de la cuitat.

Sota el lema “Per Nadal: EL COMERÇ D’ALZIRA ET PORTA A la FIRA”, l’Ajuntament llança esta campanya que pretén posar el focus en els visitants que arriben a Alzira, amb l’objectiu d’atraure’ls a realitzar les seues compres en el comerç local.

La clientela de les botigues, podrà obtindre una de les 2000 entrades disponibles presentant un tiquet de compra en un dels estands ubicats en diferents zones de la ciutat:

1.Plaça Major (junt quiosc)

2. La Vila (antic Cine Colón)

3. AC Ferran (J.Pau altura Casal Falla Doctor Ferran)

4. AC Pere Crespí (Sierra Street Style)

5. Entrada principal del Recinte Firal.

Horaris dels estands:

22, 23, 29 i 30 de desembre, de 18:00 a 20:00 hores

Podran presentar-se tiquets corresponents a compres realitzades des del 15 al 30 de desembre, amb un import mínim de 5€.

A més els usuaris podran fer-se una divertida foto per a felicitar els Nadals. Es tracta d’un estand “INTERACTIU” realitzat amb 3 plànols que crea un efecte de profunditat on majors i menuts podran fer-se fotos. L’espai estarà atés per una persona i es completarà amb guirnaldes de llums, música nadalenca i pilars que delimitaran l’estand.

