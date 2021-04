El comerç de Burjassot sorteja 1.500€ en xecs regal i tres sopars pel Dia de la Mare

Print This Post

El primer diumenge de maig és un dels més especials de l’any ja que se celebra el Dia de la Mare. Una jornada emotiva i en la qual, tradicionalment, les famílies es reuneixen entorn a la figura materna.

Comptant amb el suport de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, a través de CEMEF, per al desenvolupament de la campanya s’han unit l’Associació de Comerç i Serveis, Empresaris de Burjassot, Codemer, que aglutina als comerços del Mercat Municipal l’Almara i Ara Burjassot, l’associació dels hostalers de Burjassot. També participa en la campanya Caixa popular.

Per a celebrar aquest bonic dia, fomentar les compres en el comerç local i motivar a la ciutadania a adquirir els seus detalls per a aqueix dia en el municipi, el teixit comercial de Burjassot s’ha unit en la Campanya del Dia de la Mare 2021 i sortejarà 1.500€ en xecs regal i tres sopars per comprar en els comerços associats.

Entrar en el sorteig dels xecs regal i dels tres sopars és molt fàcil: quan les veïnes i els veïns de Burjassot realitzen les seues compres en els comerços associats, se’ls entregarà un bitllet que hauran d’emplenar amb les seues dades i depositar-lo en les urnes que estaran situades en el Mercat Municipal l’Almara i en l’Associació de Comerços, aquesta situada en la carretera de Llíria, 31.

El sorteig tindrà lloc el divendres 7 de maig i, des de les diferents associacions participants, es posaran en contacte amb els afortunats.