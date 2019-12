El comerç El Jardí de Neus i Javi guanya el sisé Concurs d’Aparadorisme Nadalenc d’Alberic

Print This Post

El comerç El Jardí de Neus i Javi ha resultat el guanyador de la sisena edició del Concurs d’Aparadorisme d’Alberic, pel que s’adjudica un premi de 600 euros, a més d’un diploma acreditatiu. L’Ajuntament d’Alberic que dirigeix Toño Carratalá busca donar una especial lucidesa als aparadors de les botigues i establiments locals per a afavorir les compres locals durant el Nadal. La Regidoria de Comerç que comanda Nuria Salom també atorga altres sis premis consistents en targetes electròniques “Targeta d’Alberic”.

El segon premi de 450 euros el va guanyar Xúquer Regal, mentre el Saló de Te Suni va ser tercer, per la qual cosa guanya 300 euros. El quart premi de 200 euros és per a MS Ópticos i el cinquè de 150 per a Ninerflor. Finalment, el sisé premi l’han adjudicat a Carmen Florista, amb un import de 100 euros. El jurat va voler entregar un guardó a la innovació i l’originalitat, valorat també en 200 euros i que es va decidir entregar també a El Jardí de Neus i Javi. El jurat valorava que els comerços innoven i que siguen capaços de combinar elements decoratius amb els seus productes de venda. Els aparadors han d’estar decorats fins al 6 de gener.