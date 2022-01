El comerç local d’Alboraia celebra la seua festa de Nadal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’han premiat els millors aparadors nadalencs entre altres activitats per als xiquets i xiquetes de la localitat

ACEPA, l’Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals d’Alboraia, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia i Caixa Popular, han celebrat la “Festa de Nadal al Comerç d’Alboraia” durant els dies 31 de desembre, el 2 i 3 de gener. Aquest esdeveniment va finalitzar el dilluns en Port Saplaya amb moltes activitats per als més xicotets de la casa, i el tradicional tren nadalenc.

El 2 de gener va tindre lloc el lliurament de premis a les millors decoracions d’aparadors del comerç local. Socis d’ACEPA juntament amb l’alcalde del municipi, Miguel Chavarría, i membres de la Corporació Local, van fer lliurament de 2 premis de 100 euros als millors aparadors del nostre municipi, que van ser per a Carmen la Creu Perruquers i Òptica Alboraia, per gentilesa de Caixa Popular.

L’Agència de Desenvolupament Local (Àrea de Comerç) de l’Ajuntament d’Alboraia ha celebrat el gran acolliment per part de la ciutadania dels esdeveniments organitzats per a donar suport al comerç local en aquesta època de compres nadalenques. El tren nadalenc, una activitat molt consolidada en el municipi, ha tingut un molt bon acolliment també com s’esperava.

A més, el 2 de gener també van tindre lloc al parc de les vies tallers dirigits als més xicotets, amb activitats com Jumping Clay, un mural de suport al comerç, globusflèxia o pintacares. El mateix dia els xiquets i xiquetes d’Alboraia també van poder entregar les seues cartes als Visirs Reials dels Reis Mags.